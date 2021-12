Grande mise à jour sur le divorce de Meagan Good et DeVon Franklin

Environ une semaine après que Meagan Good et DeVon Franklin ont annoncé leur séparation, de nouveaux détails sont apparus concernant leur divorce. Selon The Blast, Good et Franklin sont déjà en train de négocier leur accord de divorce. La publication a également rapporté que le couple séparé avait été séparé pendant des mois avant l’annonce de leur divorce.

The Blast aurait obtenu des documents concernant le divorce de Good et Franklin. Ces documents indiquent que le couple est séparé depuis plus de quatre mois. Franklin a déjà déposé sa déclaration préliminaire de divulgation, ce qui signifie qu’il a remis toute information financière pertinente à son ex-femme. Apparemment, il s’agit généralement d’un processus qui se déroule vers la fin d’une affaire de divorce, ce qui correspond au fait qu’ils sont séparés depuis des mois à ce stade.

Une description du document de Franklin se lit comme suit : « La déclaration préliminaire de divulgation doit inclure toutes les déclarations de revenus déposées par le déclarant au cours des deux années précédant la date à laquelle la partie a signifié la déclaration. … La déclaration préliminaire peut également énoncer la caractérisation par le déclarant de chaque actif ou passif. » Il aurait indiqué que leur date de séparation était le 21 août 2021. Bien qu’il n’ait officiellement demandé le divorce que fin décembre, à peu près au même moment où la nouvelle de leur séparation a été annoncée.

Good et Franklin se sont mariés en juin 2012, un peu plus d’un mois après avoir annoncé leurs fiançailles. Le couple s’est rencontré en travaillant sur Jumping the Broom. Après presque dix ans de mariage, ils se séparent. L’acteur et le conférencier motivateur ont publié une déclaration conjointe à PEOPLE concernant leur séparation. Ils ont tous deux publié la même déclaration sur leurs pages de réseaux sociaux respectives, à côté d’une photo d’eux posant le dos à la caméra.

« Après beaucoup de prières et de réflexions, nous avons décidé d’aborder notre avenir séparément mais pour toujours connectés », lit-on dans leur déclaration. « Nous célébrons près d’une décennie de mariage ensemble et un amour éternel. Il n’y a personne en faute, nous pensons que c’est le prochain meilleur chapitre de l’évolution de notre amour. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour les années qui ont changé notre vie. passés ensemble en tant que mari et femme. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à Dieu pour le témoignage créé en nous et pour la bénédiction de nos vies les uns avec les autres. »