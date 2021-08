Grande mise à jour sur le projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad: NHSRCL jette la première jetée pleine hauteur près de Vapi – détails ici

in

Cette étape de construction a été franchie malgré une grave pénurie de main-d’œuvre et d’autres défis logistiques : NHSRCL (Photo : Twitter)

Samedi, la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL) a déclaré avoir construit la première jetée pleine hauteur sur le projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad (MAHSR) de 508 km. Le projet est également connu sous le nom de projet Bullet Train. Le NHSRCL a franchi une étape importante dans ses travaux de construction en jetant la première jetée pleine hauteur près de Vapi du Gujarat à Chainage 167 sur le couloir ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad qui traversera 12 stations reliant Maharashtra, Dadar & Nagar Haveli et Gujarat, Sushma Gaur, a déclaré le porte-parole de la NHSRCL à l’IANS.

Elle a ajouté : « La hauteur moyenne de la jetée sur ce couloir est de près de 12 à 15 mètres et la hauteur exacte de cette jetée est de 13,05 mètres, ce qui équivaut presque à un bâtiment de quatre étages. » La jetée a été coulée avec 183 mètres cubes de quantité de béton et 18,820 MT d’acier. La disposition spéciale du coffrage dans l’ascenseur est l’une des principales caractéristiques du couloir offrant une meilleure qualité en huit heures, a ajouté Gaur.

Cette étape de la construction a été atteinte malgré une grave pénurie de main-d’œuvre et d’autres défis logistiques dus à la pandémie et à la mousson en cours. Au cours des prochains mois, un certain nombre de ces piliers seront prévus pour paver la voie du premier couloir ferroviaire à grande vitesse », a-t-elle conclu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.