Grande montre de réinitialisation : une société sans numéraire arrive

Alors que l’économie mondiale sort de la crise causée par la pandémie, les élites mondiales ont appelé à une « grande réinitialisation ». L’un des aspects de cette réinitialisation mondialiste est une initiative visant à nous faire entrer dans une société « sans espèces ». Le fondateur de Brownstone Research, Jeff Brown, s’est entretenu avec le rédacteur en chef de Breitbart News, Alex Marlow, sur ce qui motive cette dernière poussée et comment le « Great Reset Protection Plan » personnalisé de Brownstone Research donne aux investisseurs ordinaires les outils pour survivre et prospérer dans cet avenir sans argent.

« Si les gouvernements du monde entier pouvaient supprimer complètement les pièces et les monnaies papier des marchés aujourd’hui, ils le feraient absolument », a déclaré Brown. « Et la motivation est très simple : la plupart des transactions en espèces qui ont lieu, les gouvernements ne peuvent pas les voir. Ils ne peuvent pas suivre. Ils doivent avoir confiance qu’une entreprise va payer des impôts sur ces transactions. Ils doivent avoir confiance que quelqu’un qui pourrait vendre leur voiture au comptant va déclarer la vente et payer la taxe sur cette transaction. Mais tant de ces transactions ne sont pas déclarées. Et il y a donc une motivation très matérielle pour que les gouvernements puissent voir, analyser, suivre et taxer chaque transaction. »

La pandémie est devenue un catalyseur pour les « transactions sans contact », car les entreprises ont augmenté l’utilisation des applications téléphoniques et des paiements directs par carte de crédit afin de limiter les interactions physiques.

« Il y a eu une poussée majeure pour rendre ces choses non seulement simples à utiliser, mais aussi dans de nombreux cas nécessaires à l’utilisation », a expliqué Brown.

Cependant, ce n’est « que la toute première étape » dans la société sans numéraire de la Grande Réinitialisation, a-t-il déclaré.

« La prochaine étape consiste à passer à une version numérique du dollar américain. Certaines personnes ont qualifié cela de quelque chose comme la pièce de monnaie de la Fed, où nous utilisons des technologies – en particulier la technologie blockchain – pour créer une version numérique du dollar américain. »

Le gouvernement – ​​et l’IRS en particulier – est « profondément motivé » pour créer une économie sans numéraire de grande réinitialisation, car un tel système permet aux fonctionnaires de « suivre chaque transaction », « voir comment chaque dollar est dépensé », puis « taxer chaque transaction. « , a expliqué Brown.

« C’est une capacité ultime pour un gouvernement d’avoir un contrôle centralisé sur sa politique monétaire – comment elle est distribuée et comment elle est taxée », a-t-il ajouté.

Marlow a demandé à Brown d’expliquer pourquoi il recommande d’investir dans Bitcoin et la technologie blockchain qui alimente les crypto-monnaies comme Bitcoin comme moyen de se prémunir contre la grande réinitialisation.

« J’ai recommandé Bitcoin pour la première fois en 2015 », a déclaré Brown. « Les personnes qui suivaient mes conseils à l’époque pouvaient acheter du bitcoin à 240 $. Et récemment, il se négociait à plus de 64 000 $. C’est plus de 26 000 pour cent de retour sur investissement.

Brown voit Bitcoin comme une monnaie dont la valeur ne peut être diluée par les politiques inflationnistes d’aucun gouvernement.

« Ce que j’aimais à propos de Bitcoin à l’époque – et ce que j’aime toujours à ce sujet maintenant – c’est qu’on ne peut pas abuser de la politique monétaire », a-t-il déclaré. « C’est littéralement inscrit dans le code. C’est une formule mathématique. Il ne peut y avoir que 21 millions de Bitcoins jamais produits. Nous avons donc une offre limitée. Et la politique monétaire avait tout simplement un sens pour moi, tout comme la technologie en tant que réserve de valeur. »

Les actifs numériques comme Bitcoin et d’autres projets de blockchain sont devenus d’importants véhicules d’investissement, a expliqué Brown.

« J’ai tendance à me concentrer beaucoup sur ces entreprises perturbatrices qui se positionnent pour ce que je pense être un changement ultime vers ces processus numériques et un mode de vie beaucoup plus numérique, ce qui permet aux choses d’aller plus vite, moins chères et dans de nombreux cas beaucoup mieux que la façon dont nous faisons les choses aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Marlow a noté que certaines personnes craignent d’avoir raté le Bitcoin et la crypto « Gold Rush ». Mais Brown a déclaré que la croissance des crypto-monnaies et de la technologie blockchain ne faisait que commencer.

« Nous sommes encore au tout début de ce que j’appelle la troisième génération d’Internet », a-t-il déclaré. « La technologie Blockchain pour moi est littéralement la reconstruction, la reconstruction, l’invention de la prochaine génération d’Internet. »

Brown a expliqué que la première génération d’Internet était caractérisée par les grands ordinateurs centraux « décentralisés » de la fin des années 1970 et du début des années 1980 qui étaient dispersés dans le monde avec des liens lents et limités entre eux. C’était l’ère avant l’ordinateur portable et l’ordinateur personnel. Aucun parti ne contrôlait cette première génération d’Internet « très décentralisée ».

Mais tout a changé avec la deuxième génération d’Internet, qui a connu une évolution rapide vers la monétisation et des « contrôles centralisés », a déclaré Brown. Bientôt, des entreprises comme Amazon, Google et Facebook ont ​​acquis «un pouvoir et une influence immenses sur le fonctionnement d’Internet, et elles en sont le principal bénéficiaire».

Des entreprises comme Facebook et Google notamment ont fait fortune « en nous surveillant, en collectant nos données à notre insu et en les vendant à des annonceurs », a-t-il déclaré.

Cependant, la troisième génération d’Internet – tirée par la technologie blockchain – est sur le point d’inverser ces contrôles centralisés.

« La troisième génération d’Internet est largement centrée sur la technologie blockchain et la décentralisation d’Internet à nouveau, enlevant le pouvoir à ces entreprises qui ont été les principaux bénéficiaires au fil des ans », a déclaré Brown.

Brown pense qu’il n’est pas trop tard pour les investisseurs ordinaires pour se protéger des perturbations de la grande réinitialisation et profiter de cet avenir numérique alimenté par la blockchain en utilisant des outils tels que le «plan de protection de la grande réinitialisation» de Brownstone Research.

«Je peux vous assurer que nous n’en sommes vraiment qu’aux deux premières manches en ce moment. Nous ne faisons que commencer », a-t-il déclaré.

