Grande nouvelle! Comment Twitter s’est moqué de Facebook à cause de son nouveau nom

Facebook Inc a annoncé jeudi une nouvelle image de marque pour Meta dans un mouvement considéré comme un effort pour aller au-delà de son réseau social en proie à des scandales à sa vision de la réalité virtuelle pour l’avenir.

Le changement de nom de l’entreprise intervient alors que l’entreprise tente de repousser l’une de ses pires crises et de se tourner vers l’ambitieux projet de « métaverse » qui, selon la société, brouillerait les frontières entre les mondes physique et numérique.

Le changement de marque, cependant, a déclenché une fête des mèmes sur Twitter. Twitter lui-même s’est joint à l’amusement alors qu’il a côtelé son réseau social rival. La société basée à San Francisco a partagé une publication sur son pseudonyme vérifié, déclarant simplement: « BIG NEWS lol jk still Twitter ».

GRANDE NOUVELLE lol jk toujours Twitter – Twitter (@Twitter) 28 octobre 2021

Le tweet commence par un soupçon d’une grande nouvelle, mais finit par se moquer de Facebook à propos du changement de nom, ajoutant un « jk » (je plaisante) pour faire bonne mesure.

Plusieurs autres ont également tweeté des mèmes et des blagues pour se moquer de Facebook et du PDG Mark Zuckerberg à propos du déménagement. « Quelle forme de gouvernement aura le #métaverse ? Démocratie ou autocratie ? a demandé un utilisateur, tandis qu’un autre a tweeté « Je ne peux pas avoir de problèmes avec Facebook si l’entreprise ne s’appelle pas Facebook. »

Facebook, cependant, n’est pas le premier grand géant de la technologie à subir un changement de marque majeur. En 2015, Google Inc a surpris le monde et a annoncé qu’il entreprenait une réorganisation massive, avec une nouvelle société holding. Alphabet Inc est depuis devenu le nom du conglomérat qui possède Google, Android et YouTube.

« Je suis fier d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, notre entreprise est désormais Meta », a déclaré le PDG Mark Zuckerberg lors de sa conférence annuelle des développeurs Connect.

« Notre mission reste la même, toujours de rassembler les gens, nos applications et leurs marques, elles ne changent pas. »

Les produits Meta – Facebook, WhatsApp et Instagram – conserveront leur identité individuelle après l’exercice de rebranding que les critiques ont appelé un effort pour détourner le cycle de l’actualité du dysfonctionnement de la plate-forme.

