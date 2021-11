Grande opération de sauvetage lancée pour un homme blessé coincé dans une grotte souterraine pendant des jours | Royaume-Uni | Nouvelles

L’équipe de sauvetage des grottes du sud et du centre du Pays de Galles a déclaré que l’homme était tombé samedi en spéléo à Ogof Ffynnon Ddu, un système de grottes près de Penwyllt dans les Brecon Beacons. En raison des blessures qu’il a subies lors de la chute, il serait incapable de sortir de la grotte.

Le service d’urgence a été averti par un autre spéléologue et depuis lors, au moins huit équipes de secours de tout le Royaume-Uni ont rejoint l’opération.

Sont impliqués le Gloucester Cave Rescue Group, la Midlands Cave Rescue Organisation, la Derbyshire Cave Rescue Organisation, Mendip Cave Rescue, la South East Cave Rescue Organisation, la Cave Rescue Organisation et la Upper Wharfedale Fell Rescue Association.

Situé à l’intérieur d’une réserve naturelle, Ogof Ffynnon Ddu – qui signifie Grotte de la Source Noire – a été découvert en 1946 et a 300 m de profondeur à son point le plus bas, avec ses cavernes souterraines s’étendant sur plus de 30 miles, ce qui en fait le troisième plus long système de grottes de Grande-Bretagne.

Seuls les spéléologues expérimentés sont autorisés à explorer l’intérieur.

(Plus à venir)