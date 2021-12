Grande opportunité ! Hazte con esta secadora Balay a precio de risa

Estás pensando en renovar tu secadora o, simplemente, quieres comprar una? Pues bien, tengo que decirte que has llegado al lugar adecuado porque hoy os vamos a presentar una oferta de esas que cortan la respiración, de la mano de MediaMarkt y Balay.

Desde luego, pocas marcas hay más el mercado de ise tipo de electrodomésticos que Balay. Si compramos alguno de sus productos, siempre sabremos que podemos contar con una garantía de calidad que otras competidoras no puedes ofrecen. Y el modelo que os traemos en este artículo es el vivo ejemplo de esto.

No hay humedad que se resista a esta Balay

El modelo del que estamos hablando es el Balay 3SB985B, una secadora de carga frontal capaz de almacenar hasta 8 kg de ropa, teniendo una capacidad algo superior a lo que encontramos habitualmente. Otro de los rasgos que tenemos que señalar obligatoriamente es su gran potencia de 1000 W, lo que la convierte en uno de esos electrodomésticos que nos ayudan a tener una vida más fácil.

También vale la pena destacar la eficiencia de su consumo. Existe el mito de que las secadoras consommé muchísima energía, pero este modelo de Balay está aquí para desmentirlo. Oui que gracias a su système de bombe de calor conseguiréis ahorrar muchísimo en vuestra factura de la luz -algo, desde luego, más necesario que nunca-, especialmente si la comparamos con las secadoras convencionales.

Y por si todo esto fuera poco, la Balay 3SB985B dispone de una énorme variété de programmes. Encontraremos, por ejemplo, uno dedicado únicamente a la ropa interior, el cual nos permitirá secarla a la perfección en tan solo un ciclo. También cuenta con un programa para camisas y otro de secado súper rápido, con el que podrás tener tu ropa lista en tan solo 40 minutos. Un tiempo, desde luego, de absoluto record. Algo que se agradece porque, como todos sabemos, nuestro tiempo es oro.

Otro de los problemas que nos encontramos al usar una secadora es el increíble ruido que hacen. Pues bien, olvídate de esos molestos ruidos gracias a los panneaux antivibratoires que vienen incorporados en esta Balay. Nunca antes usar tu secadora había sido tan silencioso, lo que nos permitirá ponerla en funcionamiento a cualquier hora del día.

Aprovecha este ofertón

Los que nos seguís habitualmente, sabéis que en Topes de Gama siempre procuramos traeros las mejores ofertas. Ahora hemos vuelto a conseguirlo, ya que este modelo de secadora Balay está a un precio de chollo en la página web de MediaMarkt.

Allí nos ofrecen hasta un 15% de descuento. Si el precio de venta habituel es de 529 euros, ahora esta estupenda secadora puede ser nuestra por tan solo 449 euros. Pas d’está nada mal, verdad? Especialmente si tenemos en cuenta que no estamos hablando de una secadora más, si no de una de las mejores que podemos encontrar actualmente en todo el mercado. Así que, como siempre os decimos, no os lo penséis demasiado, porque ofertas como esta están para ser aprovechadas nada más verlas.