¡Grande opportunité ! Reloj Amazfit casi a mitad de precio en Amazon

Si c’est pensé pour un reloj inteligente, seguro que tu as dado cuenta qu’una simple búsqueda en Internet te permite acceder a un montón de modelos a precio muy económicos. Ahora bien, en la mayoría de ocasiones su compra puede resultar al final cara, ya que no ofrecen una información muy fiable. Sin embargo, hoy en día no es necesario gastarse mucho dinero para tener un buen smartwatch, sobre todo si echamos el ojo a uno de los modelos del fabricante Amazfit. En esta ocasión, ahora es posible conseguir un reloj Amazfit Bip U en oferta casi a la mitad de precio.

Se trata de un reloj con pantalon de 1,43 poulgadas avec résolution 320 × 320 pixels donde podemos ver toda la información de forma totalmente clara ya todo color. Una pantalla que podemos personalizar y poner a nuestro gusto gracias a la gran cantidad de esferas disponibles, que cuenta con plus de 60 modos deportivos e interesantes funciones para el control de determinados aspectos de nuestra salud.

Reloj Amazfit Bip U casi a mitad de precio

Este Amazfit Bip U tiene un precio oficial de tan solo 79 euros, pero lo cierto es que ahora podemos conseguirlo casi a la mitad de su precio recomendado. Esto es gracias al descuento aplicado en estos momentsos por Amazon, un 37%, lo que nos permite ahorrar algo más de 29 euros.

Después de aplicar este descuento, el precio final del reloj Amazfit es de solo 49,90 euros, pero además es posible aplicar un cupón de Descuento con un 15% supplémentaire. Esta rebaja se aplicará marcando la casilla que aparece junto a la información del cupón en la propia ficha del producto y se verá reflejado en el último paso antes de realizar el pago. El plazo de entrega es de tan solo un día con gastos de envío gratis para los clientses Amazon Prime y un plazo de tres días para aquellos que no sean Prime.

Notificaciones, deporte, salud y resistente al agua

Como no podía ser de otra forma, este reloj Amazfit permite la sincronización con nuestro teléfono móvil para poder recibir todas las notifications con mensajes de texto, WhatsApp, correo eléctrico o llamadas directamente en la muñeca y sin tener que sacar el móvil del bolsillo.

Además, es un modelo que es capaz de medir el nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y otros datos de la salud. Un reloj que cuenta con un diseño bastante atractivo y que ofrece una gran comodidad, por lo que podemos llevarlo todo el día puesto sin que sintamos que lo llevamos. Incluso es un smartwatch que podemos llevar cuando nos duchamos o vamos a nadar a la piscina, ya que cuenta con resistencia al agua y es sumergible hasta los 50 metros.

El modelo en oferta est disponible en varios colores, negro, rosa y verde. Todos ellos tienen el cupón del 15% adicional, aunque puede que no todos tengan el mismo precio o descuento aplicado. En el momento de la publicación de este contenido, podíamos conseguirlo en Rosa por 49,90 más el cupón del 15% que bajaba su precio hasta los 42,41 euros. En color negro estaba por 49,93 más el cupón, al igual que el verde.