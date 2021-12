Grande question après la condamnation de Maxwell pour trafic sexuel : qui est le prochain ?

Les procureurs fédéraux ont finalement obtenu un jury pour déclarer que feu Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel enregistré de niveau 3, avait dirigé une opération internationale de trafic sexuel avec sa copine habilitante Ghislaine Maxwell.

Et maintenant, une grande question persiste dans le monde de la responsabilité du trafic sexuel : qui est le prochain ?

« La satisfaction à l’égard de la condamnation de Maxwell est tempérée par le fait que d’autres co-conspirateurs n’ont pas encore été tenus pour responsables de leur implication dans l’entreprise criminelle extraordinaire de Jeffrey Epstein », a déclaré mercredi l’ancien procureur Jack Scarola après le verdict de Maxwell.

Epstein est décédé en prison en août 2019 dans l’attente de son procès pour trafic sexuel. Et Maxwell, 60 ans, pourrait très bien y passer le reste de sa vie, après avoir été condamnée mercredi pour cinq des six chefs d’accusation de trafic sexuel de mineurs qui ont été maltraités dès l’âge de 14 ans.

Après sa mort, la succession d’Epstein a créé un fonds d’indemnisation des victimes, qui a distribué plus de 120 millions de dollars à environ 150 victimes, et a fermé début 2020. Le fonds a versé des paiements allant de six chiffres à plus de 1 million de dollars. Le fonds a reçu environ 225 candidats.

Scarola, qui a aidé plusieurs victimes de trafic sexuel dans son cabinet privé, a représenté l’un des quatre accusateurs de Maxwell à son procès, une femme qui a utilisé son prénom Carolyn lors de son témoignage.

« La condamnation de Ghislaine Maxwell est une confirmation bienvenue de la véracité des accusations portées contre elle au nom des jeunes femmes très courageuses qu’elle a directement abusées », a déclaré Scarola à Just the News.

L’avocat a offert un message inquiétant à d’autres « co-conspirateurs » dans le monde du trafic sexuel.

« Au nom des femmes que j’ai eu le privilège de représenter au cours de la dernière décennie, je remercie les procureurs du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York pour leur dévouement indéfectible à obtenir justice dans cette affaire, et j’exprime ma confiance en leur dévouement continu », a-t-il déclaré.

« Les portes fermées par la mort d’Epstein peuvent être ouvertes par la très forte motivation que Maxwell a maintenant pour déverrouiller chaque porte dont elle détient une clé », a-t-il ajouté.

La victoire tardive des survivants d’Epstein et de Maxwell et des militants contre le trafic sexuel n’efface pas le défi plus vaste de la lutte contre un fléau mondial qui n’a fait qu’empirer depuis l’arrestation de Maxwell. Le trafic sexuel a prospéré avec une frontière peu sûre, des fermetures de COVID et des difficultés économiques.

Samaritan House en Virginie a signalé une augmentation inquiétante du nombre de familles trafiquant leurs propres enfants, tandis que le Centre national pour les enfants disparus et exploités a signalé une augmentation de près de 98 % des incidents impliquant des enfants sexuellement attrayants entre janvier et décembre 2020.

La prochaine grande poursuite dans l’opération Epstein/Maxwell, selon les experts, pourrait venir de l’étranger en France, où un PDG d’une agence de mannequins qui s’est souvent engagé avec Epstein et Maxwell professionnellement et socialement a été accusé de viol sur des mineurs.

Jean Luc Brunel a été interpellé à l’aéroport de Paris en décembre 2020. Son procès n’est pas encore programmé.

Les photographies montrent que Brunel et Epstein étaient amis depuis des années. Maxwell, Brunel et Epstein ont passé du temps ensemble sur l’île d’Epstein dans les Caraïbes et dans sa résidence de New York. Les enregistrements de vol montrent que Brunel et son assistant ont volé dans les avions d’Epstein avec Maxwell et Epstein.

En 1988, 60 Minutes de CBS présentait un exposé sur l’histoire de Brunel avec de jeunes mannequins. Cela lui a coûté son contrat avec feu Eileen Ford, qui dirigeait l’agence de mannequins Ford.

Thysia Huisman, une jeune mannequin néerlandaise, s’est manifestée en 2019 et a allégué à la police française avoir rencontré Epstein une fois dans l’appartement parisien de Brunel en 1991. Quelques jours plus tard, Brunel a drogué et violé Huisman dans le même appartement, a-t-elle affirmé à la police.

« Brunel était professionnel pendant la journée, mais une fois le soleil couché, Brunel a changé », a déclaré Huisman dans une interview avec CDM.press. « Chaque soir, il y avait des fêtes avec des hommes plus âgés du monde entier. »

Depuis que Huisman a signalé son viol aux autorités françaises, 11 femmes se sont manifestées en France au sujet de Brunel et Epstein. Bien que le délai de prescription interdise certaines de leurs réclamations, il ne les interdit pas toutes.

En décembre 2020, un an avant que Maxwell ne soit reconnu coupable, Brunel a été arrêté alors qu’il se rendait en Afrique vers un pays qui n’a pas d’extradition avec la France.

Maintenant, comme Maxwell, il est en prison. Brunel a nié tout acte répréhensible, datant d’un procès en 2015 contre Epstein dans lequel Brunel a déclaré que la « publicité défavorable » entourant le financier avait nui à sa réputation.

Huisman a applaudi mercredi l’issue du procès de Maxwell. « C’est un grand jour pour tous les survivants d’Epstein, de Maxwell et de tous leurs autres complices », a-t-elle tweeté. « Enfin un peu de justice ! »

Christine Dolan est correspondante d’enquête en chef pour CDM.press. Elle a enquêté sur la traite des êtres humains dans 140 pays pendant près de 22 ans.