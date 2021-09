Grande réduction de prix sur la Nintendo Switch, qui est en vente pour 279 euros chez Worten, battant n’importe quel autre magasin en ce moment | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La console la plus vendue de Nintendo et l’une des plus populaires de l’histoire a officiellement baissé de prix à 299 euros il y a quelques semaines, bien qu’il existe des magasins qui vont beaucoup plus loin.

Plusieurs années se sont écoulées depuis la mise en vente de la Nintendo Switch dans le monde entier, même si son attrait n’a cessé de croître. La même console peut exécuter plus de jeux de meilleure qualité, dont beaucoup sont exclusifs.

Cela rend la récente réduction annoncée par Nintendo à 299 euros très intéressante, d’autant plus si certains magasins la laissent encore moins chère. On ne parle ni plus ni moins que Worten, qui vend la Switch en bleu et rouge pour seulement 279 euros.

De son côté, Amazon reste aux 299 euros que marque le constructeur, même si de temps en temps ils se permettent de baisser un peu plus, pas maintenant.

Cette console hybride de Nintendo vous permet de jouer en mode portable et également sur votre téléviseur. Son catalogue de jeux exclusifs est également l’un de ses principaux atouts.

Worten propose l’expédition dans toute l’Espagne pour seulement 4,99 euros, mais si vous préférez, vous pouvez choisir de le récupérer dans certains des emplacements physiques qu’il a dans tout le pays.

Les avantages de la Nintendo Switch par rapport à l’édition Lite, bien moins chère, sont nombreux. Le premier et le plus important est qu’avec lui, vous pouvez jouer sur votre téléviseur via HDMI. De plus, l’écran et le son sont bien meilleurs.

La raison pour laquelle nous voyons de plus en plus d’offres sur la Nintendo Switch est la lancement imminent du modèle OLED, qui équipe un écran bien meilleur, même s’il est aussi plus cher, bien sûr.

Avec un catalogue de jeux grandissant, la console Nintendo se démarque des autres alternatives notamment pour ses exclusivités, parmi lesquelles les titres qui alimentent la firme japonaise depuis plusieurs générations, comme tous Mario, Pokémon ou Zelda, entre autres.

Si vous voulez jouer à ces jeux, vous devez avoir une Nintendo Switch dans l’un de ses modèles, alors il est peut-être temps de franchir le pas et de profiter de cette opportunité.

