Grande réduction de prix sur l’iPad Pro de 128 Go, 130 € de réduction chez Amazon | La technologie

Si vous recherchez la meilleure tablette du marché, vous devrez vous rendre directement à celles qu’Apple propose, et bien que la plupart du temps, elles soient impossibles à obtenir à rabais, nous avons parfois une excellente opportunité, et cela l’opportunité est venue maintenant, avec une réduction énorme pour l’iPad Pro 11 pouces.

Apple ne réduit généralement pas ses appareils, et quand ils le font, ils vendent généralement beaucoup, nous voulons donc aujourd’hui mettre en évidence une offre où vous pourrez obtenir le tout nouvel iPad Pro 11 pouces de deuxième génération avec une succulente remise, et là sont des unités très limitées.

Maintenant, Amazon vous donne la possibilité d’acheter l’Apple iPad Pro 11 pouces de deuxième génération à 749 €, soit environ 130 € de réduction sur son prix précédemment marqué.

La tablette la plus puissante d’Apple, équipée du processeur Apple A12Z Bionic avec Neural Engine, d’un écran Liquid Retina avec des cadres réduits à son expression minimale et de Face ID pour la reconnaissance faciale. Désormais, il dispose également d’un capteur LiDAR pour créer des effets en réalité augmentée.

L’Apple iPad Pro 11 pouces de l’offre à 749 euros est la version Wi-Fi et avec 128 Go de stockage, et est réduit de 15% par rapport aux 879 € précédents, et vous pouvez le recevoir avec toute la garantie Amazon tout au long de Of la semaine prochaine.

Nous sommes confrontés à l’une des meilleures tablettes du marché grâce à ses spécifications techniques élevées, ce que vous avez déjà pu voir dans notre analyse où nous lui avons donné un exceptionnel. Cette tablette se distingue par son excellent panneau de 11 pouces avec un écran Liquid Retina bord à bord, également avec ProMotion et True Tone.

À l’intérieur, il porte le Processeur A12Z Bionic qui peut même surpasser certains des ordinateurs portables que nous avons à la maison, et est idéal pour la productivité et le divertissement.

Quant à la partie photographique, elle est spectaculaire, grâce à son capteur grand angle 12 Mpx, son ultra grand angle 10 Mpx et son scanner LiDAR, ainsi que la caméra frontale 7 Mpx TrueDepth.

Ces offres ne durent généralement pas longtemps, il est donc très rare de pouvoir acheter l’iPad Pro 11 pouces de deuxième génération pour 749 $.

