Grande semaine à venir avec la réunion des banques centrales, que se passe-t-il sur le marché BTC ?

Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche dimanche pour récupérer 50 000 $ seulement pour revenir sous ce niveau avant la fin de la journée. Lundi, au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie juste au-dessus de 48 000 $.

La crypto-monnaie est toujours en hausse de plus de 81 % par rapport à son plus bas de l’année d’environ 27 700 $ début janvier, mais en baisse d’environ 30 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $ début novembre.

Au début de la nouvelle semaine, le billet vert est quant à lui calme, l’indice du dollar se maintenant juste au-dessus de 96, près de son plus haut de 17 mois.

Alors que la peur de la nouvelle variante de COVID-19 s’est calmée, le Premier ministre britannique Boris Johnson a envoyé de la livre sterling après avoir déclaré dimanche qu’ils étaient confrontés à un « raz-de-marée » de l’Omicron et que deux doses de vaccin ne suffiraient pas à le contenir.

Les marchés ont connu une volatilité accrue depuis l’apparition de la nouvelle tension, entraînant initialement les flux des actifs risqués vers les valeurs refuges, mais les rapports indiquent que cela n’a peut-être pas été aussi grave qu’on le craignait, ce qui a récemment provoqué une inversion de ces flux. Comme nous l’avons signalé vendredi, le S&P 500 a clôturé à un niveau record.

« Tout ce que je veux pour Noël, c’est la clarté », ont déclaré les analystes de Barclays dans une note de recherche.

Quoi qu’il en soit, il est presque certain que les conditions monétaires seront plus strictes en 2022. Pouvoir d’achat réduit par l’inflation + retrait de la relance monétaire = pire croissance économique. D’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine, les analystes macro pourraient être occupés à réviser à la baisse leurs projections de croissance. – Tascha (@RealNatashaChe) 12 décembre 2021

Cette semaine, cependant, l’événement le plus notable est les réunions de politique de la banque centrale avec six des banques centrales du G10 et plusieurs banques centrales des marchés émergents qui doivent se réunir.

« Les banques centrales devront trouver un équilibre difficile entre l’incertitude induite par Omicron et les niveaux d’inflation élevés », ont déclaré les analystes de Barclays.

Au milieu de cela, la réunion de deux jours de la Réserve fédérale se terminerait mercredi. Ceci est important car les investisseurs s’attendent à ce que la Fed annonce une accélération de la réduction de ses achats d’obligations et donne le feu vert à au moins une hausse des taux d’intérêt l’année prochaine.

Selon le programme FedWatch du groupe CME, les traders voient désormais plus de 50 % de chances d’une hausse des taux d’ici mai 2022.

La hausse des taux courts indique que le marché s’attend à ce que la Fed commence à augmenter plus tôt. Les taux longs latéraux indiquent que le marché n’est pas préoccupé par l’inflation. C’est ce que vous dit la courbe des taux. La Fed peut casser quelque chose avec ces hausses, ou non. https://t.co/aUYS8RsVjr – Alex Krüger (@krugermacro) 13 décembre 2021

La Banque du Japon et la Banque centrale européenne réexamineront leurs paramètres de politique cette semaine. Alors que le premier devrait rester accommodant, les acteurs du marché évoquent désormais la possibilité d’un ton belliciste de la BCE.

Cependant, les banques centrales bellicistes et une augmentation des taux ne seront pas bonnes pour les actifs à risque, en particulier la crypto. Et bien que malgré la faiblesse actuelle du marché, certains soient toujours haussiers, beaucoup sont devenus baissiers.

Mais avec l’augmentation de l’adoption par le grand public, les institutions ici et un montant record d’argent qui afflue, beaucoup pensent que cette fois-ci, ce serait différent.

Selon Kyle Samani, co-fondateur de Multicoin Capital, le prochain marché baissier ne sera pas comme le précédent ; en fait, « nous n’avons peut-être pas du tout de marché baissier », ou plutôt la moitié d’un marché baissier.

21/ En résumé 1) Le prochain marché baissier ne ressemblera pas au dernier

2) Il est plus probable que la crypto technologique traverse des marchés baissiers SaaS 2018 plus éphémères (par exemple, mai-juin 2021)

3) Le découplage est réel

4) Lorsque BTC est inversé, les choses deviennent * vraiment * intéressantes {ailette} – ksam.sol (@KyleSamani) 12 décembre 2021

La personnalité de Crypto Twitter « Loomdart », qui est un investisseur chez eGirl Capital, partage également le même point de vue qu’il a dit dans une interview que depuis le récit métavers et Facebook s’est rebaptisé Meta pour refléter sa vision à long terme du monde virtuel, « il a été ce gigantesque afflux de capitaux.

« Ce n’est plus la crypto de 2017, 2018 », a déclaré Loomdart. « Tout n’était qu’un seul marché, mais la crypto a évolué bien au-delà de cela. »

Bitcoin/USD BTCUSD

48 463,0370-1 163,11 $-2,40 %

Volume 23,83 bVariation -1 163,11 $Ouverture48 463,0370 $ Circulation 18,9 mCapitalisation boursière 915,94 b

