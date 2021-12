Grande valeur sur Detroit en tant qu’outsider sur la route contre les Falcons

À première vue, il est facile de comprendre pourquoi les Lions de Detroit sont actuellement perdants de 5,5 points pour le match de dimanche contre les Falcons d’Atlanta :

Leurs deux victoires sont à égalité pour le moins d’équipes de la ligue. Ils sont derniers dans la NFC à 2-11-1, cinq places derrière les Falcons qui ont quatre autres victoires. Ils sont sur la route face à une équipe qui, techniquement, a encore une chance de participer aux séries éliminatoires dirigée par l’ancien quart-arrière MVP Matt Ryan.

Cependant, un examen plus approfondi de ces équipes montre qu’il est très utile de prendre les Lions à couvrir à -108 sur Tipico Sportsbook, sinon de les choisir pour gagner directement à +200 sur la ligne d’argent.

Pour commencer, les Lions ont une fiche de 9-5 contre l’écart cette saison, selon TeamRankings.com, le troisième meilleur record de la NFL derrière les Packers de Green Bay et les Cowboys de Dallas, qui ont tous deux une fiche de 11-3 contre l’écart. Cela a été rendu possible par le début de saison 0-8 des Lions, ce qui a suscité des questions quant à savoir s’ils gagneraient un jour un match. De plus en plus après chaque défaite, les Lions devaient perdre avec de grandes marges, seulement pour jouer ces matchs serrés, souvent contre des équipes meilleures que les Falcons.

Quatre des 11 défaites de Detroit sont survenues contre des équipes actuellement de 0,500 ou mieux, et ses deux victoires et égalité sont toutes contre des équipes d’au moins 0,500 également. Leur dernier match, une victoire de 18 points sur les Cardinals de l’Arizona 10-4 a été le plus surprenant de tous. C’est le point culminant d’une séquence de six semaines où les Lions ont été les plus compétitifs, avec une fiche de 2-3-1 avec les deux premières défaites pour un total de cinq points.

Ainsi, bien que les Lions aient le deuxième pourcentage de victoires le plus bas de la NFL, ils ont un meilleur différentiel de pointage (-123) que quatre autres équipes, dont les Falcons (-126).

Atlanta a six victoires cette saison, profitant de confrontations contre d’autres mauvaises équipes, mais les Falcons ne sont pas très différents statistiquement des Lions. Detroit est en fait meilleur dans de nombreux domaines, y compris la course de balle. Les Lions ont en moyenne près d’un mètre de plus par course et plus de 20 mètres de plus par match.

Infraction

PPG (rang)

Pass TD

Rush TD

les Lions

17,4 (28e) 17 9

Faucons

18,4 (26e) 18 8

La défense

Opp. PPG

Sacs

Marge à

les Lions

26,1 (26e) 22 (31e) -4

Faucons

27,4 (31e) 16 (32e) -5

Même les chiffres de Jared Goff sont extrêmement similaires à ceux de Matt Ryan. Il vient de remporter son meilleur match de la saison dans la victoire contre les Cardinals, égalant trois touchés, un sommet de la saison, tout en complétant un sommet de 81 % de ses passes contre une défense bien meilleure que celle des Falcons. S’il efface les protocoles COVID-19 après avoir atterri sur la liste de réserve lundi, Detroit a de grandes chances de gagner.

La seule autre cause de pause dans le choix de Détroit à couvrir est la performance de l’équipe sur la route, avec une fiche de 0-6-1 à l’extérieur. Ce record est cependant bien meilleur contre l’écart, les Lions ayant une fiche de 4-3 sur la route. Les Falcons sont sans victoire contre l’écart à domicile, avec une fiche de 0-5. Et ils ne sont que 1-5 au total à Atlanta, donc quelque chose doit donner. Si les Lions ont leur équipe complète de joueurs, le meilleur pari est que les choses se brisent.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).