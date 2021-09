Grande victoire pour la crypto ? ZyCrypto

Publicité





Twitter a dévoilé la fonctionnalité de pourboire BTC permettant aux utilisateurs de donner un pourboire à leurs créateurs préférés sur le réseau social. Cela présente Bitcoin aux plus de 300 millions d’utilisateurs de Twitter dans ce qui peut être décrit comme l’adoption de l’une des plus grandes échelles. S’il est considéré comme une étape importante, certains pièges sont à éviter par le réseau social.

Jack Dorsey est certainement l’un des partisans les plus ardents de Bitcoin et la décision de son réseau social d’introduire la fonction de basculement Bitcoin n’est pas une surprise car elle est en cours de développement. Cette décision est considérée par les passionnés de crypto comme une victoire massive, mais tout dépend de la prépondérance des probabilités.

La fonction de pourboire

Jeudi, une vague d’excitation a balayé le cryptoverse après qu’il a été annoncé que Twitter permettrait aux utilisateurs de donner un pourboire en utilisant Bitcoin sur le réseau. La fonctionnalité sera d’abord disponible pour les utilisateurs iOS avec des appareils Android pris en charge dans quelques semaines. Cela est en cours de développement depuis mai alors que le réseau social a expérimenté sa praticité avec certains comptes.

L’annonce de la fonctionnalité de pourboire présente Bitcoin aux plus de 330 millions de visiteurs mensuels actifs de Twitter, ce qui en fait l’une des plus grandes adoptions de la crypto-monnaie. La fonction de pourboire n’est pas nouvelle sur Twitter, car les utilisateurs de la plate-forme peuvent donner des conseils en utilisant fiat via des plates-formes telles que CashApp et Venmo.

Twitter se tourne vers Strike pour fournir son service de portefeuille éclair aux particuliers pour recevoir des Bitcoins, mais ne prend aucun pourcentage de la transaction. La décision du réseau de prendre en charge Bitcoin n’est pas surprenante compte tenu de l’affinité précédente de son PDG pour la crypto-monnaie. Jack Dorsey a déclaré qu’il espérait que le bitcoin “crée la paix dans le monde ou aide à créer la paix dans le monde” et a déclaré qu’il se concentrait également sur l’introduction du bitcoin dans DeFi.

Les préoccupations

Bien que considérée comme une grande victoire pour Bitcoin, la décision de Twitter peut être interprétée comme excluant d’autres crypto-monnaies. Jusqu’à présent, Twitter n’a fait aucune annonce si d’autres crypto-monnaies pourraient être prises en charge sur la plate-forme, et déduisant de l’affinité de Dorsey avec Bitcoin, aucune nouvelle crypto ne sera intégrée.

La décision de s’associer à Strike ne manquera pas de faire sourciller, surtout compte tenu des problèmes qui ont miné son partenariat avec El Salvador. Une intégration moins que transparente de la fonctionnalité pourrait être catastrophique et, par conséquent, Twitter doit s’assurer que tout fonctionne correctement dès le départ.

Cela soulève des inquiétudes quant à savoir si la fonctionnalité bénéficiera d’une utilisation massive de la part des utilisateurs de Twitter, mais cette préoccupation est étroitement liée à la fluidité de l’exécution de la fonctionnalité. Outre la fonctionnalité de pourboire Bitcoin, le réseau cherche à introduire une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’authentifier leur collection NFT.

