Grande victoire pour la théorie critique de la race dans les lycées de Californie

Les défenseurs de la théorie critique de la race ont remporté une victoire importante la semaine dernière lorsque le gouverneur Gavin Newsom a promulgué un projet de loi obligeant les étudiants à suivre un cours d’études ethniques afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires.

Récemment, les critiques de la théorie critique de la race ont fait entendre leur voix dans tout le pays. Une mesure du succès de cet effort est la mobilisation de la gauche du ministère de la Justice pour traiter les parents en colère comme s’ils étaient des terroristes et le New York Times présentant les partisans du CRT comme des victimes et des martyrs.

La Californie a adopté une loi en 2016 rendant obligatoire la création de programmes d’études ethniques. Les défenseurs ont faussement représenté les études ethniques comme un effort pour inclure et autonomiser les communautés marginalisées ou sous-représentées, en particulier les Noirs et les Hispaniques, dans les programmes scolaires.

Programme antisémite

Peu de gens étaient prêts à repousser le concept d’inscrire les différences raciales au cœur de l’éducation civique au lycée, et la première ébauche des programmes proposés a suscité l’indignation de la communauté juive de Californie. Il comprenait un langage antisémite et anti-israélien. Il a efficacement promu le boycott d’Israël, tout en faisant l’éloge du mouvement Black Lives Matter.

Il faisait référence à la création de l’État d’Israël par le terme « nakba », le mot palestinien pour « catastrophe ». Il parlait des Juifs gagnant un « privilège » de race en raison de leur couleur de peau, ce qui les rend membres de la majorité oppressive. Il comprenait même une chanson qui parlait des Juifs manipulant et contrôlant la presse.

Tout cela a été retiré du projet final approuvé par la législature et signé par Newsom, mais de nombreux membres de la communauté juive n’étaient pas satisfaits en raison de préoccupations concernant le concept et la manière dont il serait mis en œuvre. Le texte approuvé traite de l’antisémitisme, y compris du matériel sur l’antisémitisme de l’Anti-Defamation League et la définition de la haine des Juifs selon l’International Holocaust Remembrance Association. C’était plus que suffisant pour satisfaire les organisations juives libérales qui avaient poussé à modifier le programme.

Diviser par race et remplacer l’histoire

Ce matériel fait désormais partie du programme d’études ethniques requis pour obtenir son diplôme d’études secondaires en Californie, mais la nouvelle loi entraînera des controverses sans fin car diverses ethnies cherchent à être représentées et exigent que leurs plans de cours préférés soient utilisés.

L’exigence sera mise en œuvre dans 1 037 districts scolaires de l’État, où les conseils scolaires locaux auront une latitude considérable pour interpréter le programme. Les luttes sur l’accent que les enseignants et les écoles choisiront sont inévitables.

Mais les problèmes avec ce programme vont bien plus loin qu’une simple question de mise en œuvre. Malgré tous les discours sur les études ethniques qui autonomisent les populations minoritaires marginalisées et donnent aux enfants des modèles de rôle positifs, le concept au cœur de cet effort reste la théorie critique de la race. C’est une idée qui considère tous les Américains uniquement comme des membres de groupes raciaux et ethniques, et non comme des individus. Comme pour d’autres permutations de cette idée toxique, le but du programme n’est pas tant de lutter contre le racisme que d’inscrire la conscience raciale au cœur de chaque discussion et sujet.

La Critical Ethnic Studies Association, qui a poussé cet effort à exiger des études ethniques puisqu’elle a contribué à faire avancer le projet de loi original en 2016, n’est pas intéressée à célébrer la diversité et à ajouter les histoires de différents groupes au récit accepté de l’histoire américaine. Leur mouvement cherche à remplacer la vieille histoire de l’Amérique née dans un combat pour la liberté et, malgré les péchés de l’esclavage et de la discrimination raciale, cherchant à progresser vers la liberté pour tous. Ils considèrent l’Amérique comme une nation irrémédiablement raciste, comme l’enseigne le fallacieux « 1619 Project » du New York Times.

Le point du programme qu’ils ont inspiré, même sous sa forme révisée, se concentre sur « la mise en évidence des concepts fondamentaux des études ethniques tels que l’égalité et l’équité, la justice, la race et le racisme, l’ethnicité et le sectarisme, l’indigénéité ». Un aperçu d’un cours indique qu’il vise à endoctriner tous les étudiants avec l’idée de « traduire les leçons historiques et la théorie critique de la race en action directe pour la justice sociale ». Son but est de renforcer une vision du monde de gauche qui considère ce que les générations précédentes ont célébré comme le « credo américain » de l’opportunité, de la méritocratie et de la liberté comme simplement un « récit dominant » qui sert le privilège blanc et le racisme.

Le programme est un catéchisme politique qui est enraciné dans une idéologie intersectionnelle sur les nations du Tiers-Monde et les « personnes de couleur » enfermées dans une lutte sans fin contre l’oppression blanche. Le sous-texte met les personnes qui ne rentrent pas dans une catégorie approuvée de victimes intersectionnelles dans la position malheureuse de nier leur propre « privilège » ou d’être enrôlées dans une lutte politique qui a peu à voir avec une célébration de la diversité.

Nous définir en tant qu’individus et Américains

Nous devrions connaître les histoires de tous les groupes qui composent la mosaïque de la vie américaine. Mais en inscrivant un cours d’études ethniques dans la loi, la Californie a mis en place une compétition destructrice dans laquelle la principale façon dont nous nous définissons est par la race plutôt que par les individus et les Américains. Il glorifie une lutte pour « l’équité » dans laquelle certains obtiendront des privilèges et du pouvoir en fonction de leur identité de groupe, plutôt que d’exiger que tous aient une chance égale et soient jugés sur leurs propres mérites.

Certains détracteurs du programme d’études antérieur étaient satisfaits d’avoir obtenu leur part du gâteau ethnique et d’édulcorer l’idéologie fondamentale de l’intersectionnalité qui les a rejetés comme des Blancs privilégiés. Au lieu de cela, ce programme déplorable doit être rejeté comme quelque chose qui nuira à tous les Américains.

Jonathan S. Tobin est un collaborateur principal de The Federalist, rédacteur en chef de JNS.org et chroniqueur pour le New York Post. Suivez-le sur Twitter à @jonathans_tobin.