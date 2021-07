Grande victoire pour Trump, Carpe Donktum et la liberté d’expression dans le procès Meme – RedState ⋆ .

Il y avait une vidéo célèbre qui est devenue virale l’année dernière montrant deux petits garçons courant l’un vers l’autre puis s’embrassant. L’un était noir, l’autre blanc.

Carpe Donktum, créateur de mèmes pro-Trump, de son vrai nom Logan Cook, en a créé un mème amusant, simulant un reportage de CNN avec un chyron qui disait : « Terrified Todler [sic] Runs From Racist Baby », puis « Racist Baby Probably A Trump Voter », puis « Que s’est-il réellement passé ? Les bambins se courent les uns contre les autres et s’embrassent. Fondu au noir. Puis vint ensuite, « L’AMÉRIQUE N’EST PAS LE PROBLÈME…. LES FAKE NEWS LE SONT. SI TU VOIS QUELQUE CHOSE, DIS QUELQUE CHOSE. VOUS SEUL PEUT ÉVITER LES FAUX INCENDIES DE BENNE À DONNÉES.

Ils ont rejeté l’affaire contre Carpe Donktum. Encore une victoire pour la liberté d’expression et l’humour ! pic.twitter.com/rnDohUEcCk – Magical Trevor (@magical_trevor) 9 juillet 2021

Le but était d’être sarcastique sur la façon dont CNN rend tout raciste et diffuse de fausses nouvelles.

Le président Donald Trump a tweeté la version vidéo du mème et cela a attiré beaucoup d’attention.

Cela a déclenché une poursuite contre Cook et Trump les accusant d’avoir détourné la vidéo. Twitter l’a également qualifié de « média manipulé ». Facebook et Twitter ont tous deux supprimé la vidéo, et Cook a été expulsé de Twitter pour « violations des droits d’auteur ».

Maintenant, il va sans dire qu’il s’agissait d’un procès frivole, en particulier contre Trump pour avoir simplement retweeté une vidéo parodique.

Heureusement, l’affaire a été classée aujourd’hui contre Cook et Trump, l’avocat de Cook, a annoncé Ron Coleman.

Aujourd’hui, la Cour suprême de New York a rejeté le procès « toddlers meme » pour « détournement » contre notre client Carpe Donktum (Logan Cook) https://t.co/t2xctagjge Aussi quelques autres accusés pic.twitter.com/HXxONc0hxg – Ron Coleman (@RonColeman) 9 juillet 2021

Les gens ont célébré et appelé à la réintégration de Cook sur Twitter.

Gratuit Carpe Donktum ! pic.twitter.com/fT4M9ccYi6 – Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) 9 juillet 2021

Cook a publié une déclaration sur sa victoire, demandant à Twitter quand il récupérerait son compte, reconnaissant qu’ils ne le lui rendraient jamais.

Déclaration de Carpe Donktum sur sa victoire sur le terrain aujourd’hui : pic.twitter.com/9Avs6O0CBr – Juif déplorable (@TrumpJew2) 9 juillet 2021

C’est une grande victoire, mais c’est une affaire qui n’aurait jamais dû être engagée pour commencer. Et c’est une preuve supplémentaire du parti pris sur Twitter contre les conservateurs pour avoir démarré Cook à partir du site à ce sujet, étant donné toutes les autres parodies/mèmes et autres choses similaires sur Twitter. Pourquoi était-il celui qui a eu la botte pour ça ? Parce qu’il était populaire et pro-Trump, donc cela ne pouvait pas être autorisé. Toutes sortes de choses nocives sont autorisées de la part des gens de gauche et c’est ce qui met Twitter dans le nez ? Fou.

Mais au moins, cette victoire prouve qu’il reste encore un peu de bon sens juridique et de bon sens dans les tribunaux.

Donktum et Trump gagnent, Michael Avenatti pleure et gagne du temps. Ça a été une bonne semaine.