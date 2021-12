« Grandement injuste »: le chef du Congrès Anand Sharma dit que l’opposition est mal dépeinte

Anand Sharma a déclaré que le gouvernement doit également faire une introspection.

Un jour après que 12 députés du Rajya Sabha ont été suspendus pour le reste de la session d’hiver du Parlement et que le président de la Chambre haute, M Venkaiah Naidu, a refusé de révoquer la suspension, le chef du Congrès, Anand Sharma, a qualifié les événements d’extrêmement injustes et a déclaré que l’opposition était mal représentée. Il a dit que la règle invoquée pour leur suspension n’était pas en ordre.

« Beaucoup de membres qui ont été suspendus sont lésés parce qu’ils n’ont même pas été nommés. Il y a certaines dispositions du Règlement de la Chambre, invoquant l’article 256 n’était pas recevable. Elle a été violée, je n’accepte pas non plus cette affirmation selon laquelle elle (la session du Parlement) est de continuité….En vertu de l’article 83 de la Constitution, c’est le président qui convoque la session par notification dans la Gazette. Des convocations sont délivrées aux membres. Après l’ajournement de la session de la mousson, les chambres ont été prorogées. Ainsi, la présente session est une nouvelle session convoquée à nouveau par le président », a déclaré Anand Sharma.

Il a dit que le gouvernement doit également faire une introspection. « Je suis sûr que les partis d’opposition délibèrent sur la prochaine ligne de conduite. Ce qui s’est passé est grossièrement injuste. L’opposition est mal représentée. Nous n’approuvons rien qui viole les traditions parlementaires, mais le gouvernement doit également faire une introspection », a déclaré Sharma.

Les partis d’opposition ont organisé aujourd’hui un débrayage du Lok Sabha et du Rajya Sabha pour protester contre la suspension des 12 députés. Les députés ont été suspendus pour leur comportement indiscipliné présumé le 11 août – le dernier jour de la session de la mousson.

Naidu a affirmé aujourd’hui que la suspension des députés était dans l’ordre et pour protéger la démocratie et a estimé que c’était la décision de la Chambre et non de la présidence. Déclarant que Rajya Sabha est une institution permanente, Naidu a observé que prendre des mesures contre certains députés le premier jour de la session en cours pour leurs actes d’inconduite le dernier jour de la dernière session de la mousson était en ordre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.