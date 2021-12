Grandes images en Smart TV OLED de 55″, corre que vuelan!

Hay varios motivos por los que puedes estar pensando cambiar tu viejo televisor, bien porque quieres uno que sea Smart TV, de mayor tamaño o bien dar un salto de calidad a nivel de imagen. En este último caso, lo mejor será elegir un modelo con panel OLED, a pesar de que son modelos más caros que los LED y los QLED, lo cierto es que la experiencia será inigualable. Por suerte, ahora hay varios modelos muy interesantes de Téléviseur intelligent OLED que podemos conseguir en oferta.

En esta ocasión, hemos hecho una selección de modelos con pantalla de 55 poulgadas, ya que es sin duda el tamaño más demando por la mayoría de usuarios. Modelos de los principaux fabricants como Sony, Philips o LG y en los que podemos conseguir un interesante descuento.

Smart TV OLED de 55 pulgadas en oferta

Sony Bravia XR-55A80J

Este modelo de la gama Sony Bravia es un Smart TV OLED de 55 pulgas que ofrece une résolution 4K et que cuenta con todo lo que le podemos pedir a un televisor de este tipo. La calidad de imagen es excepcional, pero para que la experiencia audiovisuel sea complete, también cuenta con un sistema de tres altavoces with 30W de potencia total y que ofrecen un sonido completemente envolvente. Un televisor con inteligencia cognitiva que es capaz de mejorar cualquier imagen en tiempo real y que encontramos ahora en oferta a un precio de 1369,90 euros, cuando su precio original es 1999,90 euros.

LG 55C14LB

LG est l’autre des fabricants qui ont un amplio catálogo de Smart TV OLED. En esta ocasión, avec un téléviseur de 55 pulgadas, compatible avec HDR10 et un apartado de sonido avec dos altavoces de 10W cada uno optimizados avec Dolby Atmos. Es uno de los televisores con el famoso modo FilmMaker cuyo precio original es de 1599 y que ahora podemos comprar por solo 1198 euros.

Sony Bravia KE55A8P

Volviendo al catálogo de Sony, esta Bravia KE55A8P es otro de los modelos interesantes que encontramos ahora and oferta dentro de las Smart TV OLED. Un téléviseur qui destaca por contar con sistema operativo Android TV, ya que ofrece un montón de ventajas como el acceso a la Play Store, compatibilidad with el asistente de Google e incluso la famosa función Chromecast. El precio original de este modelo es de 1799 euros, pero ahora la podemos conseguir con una rebaja de 500 euros, es decir, por 1299 euros.

Philips 55OLED706

Le fabricant Philips encontramos también dos modelos con panel OLED en oferta, este 55OLED706 y el modelo que puedes ver a continuación en este listado. En este cas, ensemble d’un téléviseur avec le célèbre Ambilight du fabricant, HDR, Dolby Vision et sonido Dolby Atmos. Es un modelo compatible con el asistente de Google y Alexa cuyo precio oficial es de 1749 euros y que ahora cuesta solo 1348,54 euros.

Philips 55OLED804/12

Cet autre modèle de Philips est également utilisé avec une Smart TV OLED de 55 pièces que l’on trouve sur Amazon et offre. Un modèle avec système d’exploitation Android TV, Ambilight en tres lados, compatible avec HDR10+ y Dolby Vision y como no, ofrece soporte with el asistente de Google y con Alexa. El precio de venta recomendado es de 1599 euros, aunque ahora la podemos comprar por 1403,09 euros.