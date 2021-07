Grandes marques de mode participantes – WWD

in

Les Jeux Olympiques concernent souvent autant la mode que les sports, et les Jeux d’été de Tokyo ne sont pas différents.

Cette année, de nombreux designers et marques historiques et émergents sont venus soutenir les athlètes, en parrainant les uniformes de divers pays qui ont été vus lors de la cérémonie d’ouverture le 23 juillet et en créant des collections capsules qui honorent l’événement sportif.

Plusieurs designers marquent leurs premiers projets olympiques cette année. Plus particulièrement, le designer libérien-américain Telfar Clemens a signé en tant que sponsor officiel de Team Liberia, créant une collection capsule qui a été lancée par les athlètes lors de la cérémonie d’ouverture.

Kim Kardashian West a également apporté ses prouesses entrepreneuriales aux Jeux Olympiques en tant que sponsor officiel des sous-vêtements, des vêtements de détente et des vêtements de nuit de Team USA par le biais de sa marque de mode Skims.

Ici, WWD examine neuf grandes marques de mode et leur participation aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020. Lisez la suite pour en savoir plus.

Ralph Lauren

Ralph Lauren est de retour pour concevoir les uniformes olympiques officiels de l’équipe américaine. Les athlètes ont assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet portant les créations de Lauren, qui étaient un blazer et un pantalon bleu marine à thème patriotique, une chemise à manches courtes rayée bleu marine et blanche et un masque facial personnalisé de la marque Ralph Lauren.

Les créations de Lauren pour les Jeux olympiques de Tokyo incluent pour la première fois la technologie RL Cooling de la marque. La technologie portable serait un dispositif de refroidissement à température autorégulant qui aide à garder les athlètes au frais alors que les températures et l’humidité ont atteint des niveaux records dans la ville japonaise.

Telfar

Telfar Clemens a lancé sa première collection de défilés depuis plus d’un an lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en tant que designer officiel des uniformes de Team Liberia. Le designer libéro-américain a signé en tant que sponsor officiel du pays, donnant à l’équipe son premier contrat de sponsoring depuis 2000, et a créé environ 70 pièces qui comprenaient la tenue de la cérémonie d’ouverture ainsi que les uniformes de compétition des athlètes.

Clemens était au Libéria lorsqu’il s’est connecté avec l’équipe olympique du pays, visitant son domicile pour la première fois en 30 ans depuis que sa famille a fui lorsque la guerre civile du Libéria a éclaté en 1990. Il a créé ses premiers croquis pour la collection des Jeux olympiques au Libéria, trouvant inspiration dans les rues autour de lui. La collection de Telfar a été présentée lors d’une cérémonie privée en dehors de la cérémonie d’ouverture officielle alors que lui et l’équipe nationale libérienne se sont réunis pour célébrer leur participation aux jeux.

Nike

Nike fournit depuis longtemps aux athlètes leurs uniformes olympiques, mais les Jeux de Tokyo marquaient la première fois que le géant du sport concevait des tenues pour les athlètes participant à la nouvelle compétition de skateboard.

L’entreprise s’est associée à l’artiste néerlandais Piet Parra pour concevoir un maillot à imprimé graphique inspiré de différents pays qui envoyaient leurs skateurs aux Jeux de Tokyo, notamment des pays comme les États-Unis, le Japon, la France et le Brésil.

Giorgio Armani

L’équipe olympique italienne porte des uniformes conçus par Giorgio Armani depuis les jeux de 2012, mais cette année, les uniformes de haute couture de l’équipe n’ont pas résonné avec les téléspectateurs comme par le passé.

Le créateur a créé un sweat-shirt et un pantalon de survêtement blancs assortis pour l’équipe olympique, qui mettaient en évidence une image circulaire de type Pac-Man conçue aux couleurs du drapeau italien. Selon la maison de design, le motif était censé représenter un soleil levant.

Kith

Kith a fait appel à de nombreux olympiens pour sa collection capsule Team USA qui célèbre les Jeux de Tokyo. La collection comprend des vêtements de sport et de détente arborant les marques Team USA et Kith.

La marque a publié quotidiennement des images de campagne avant le lancement de la collection le 30 juillet. La campagne présente des athlètes olympiques comme les joueuses de beach-volley Misty May-Treanor et Kerri Walsh Jennings ; le nageur Aaron Peirsol; et les basketteurs Jason Kidd, Deron Williams, Chris Mullin et Clyde Drexler.

Écume

La marque de mode Skims de Kim Kardashian West conçoit les sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements de détente officiels pour Team USA. Kardashian West a annoncé la nouvelle sur Instagram le 28 juin, partageant des photos de divers olympiens et paralympiens dans les produits Team USA Skims.

“Depuis que j’ai 10 ans, j’ai entendu chaque détail des Jeux olympiques de mon beau-père”, a écrit Kardashian West. « En regardant les athlètes concourir, je grandissais pour comprendre le dévouement et l’honneur de faire partie des Jeux olympiques incarnés. J’ai voyagé avec mon beau-père et ma famille dans toutes les villes différentes pour les essais olympiques et les compétitions d’athlétisme de @caitlynjenner et à chaque arrêt, j’achetais un t-shirt olympique en souvenir.

Les pièces Skims Olympics sont également disponibles sous forme de collection en édition limitée, qui sera publiée sur le site Web de Skims à une date ultérieure.

Ben Sherman

La marque de vêtements britannique Ben Sherman a signé un accord pluriannuel en tant que sponsor officiel de la Grande-Bretagne pour les Jeux olympiques de Tokyo. C’était la deuxième fois que la marque concevait les uniformes officiels de l’équipe après avoir fourni des tenues pour les Jeux d’Athènes de 2004.

La marque a fourni des vêtements à thème patriotique pour la cérémonie d’ouverture, qui se composaient d’une veste Harrington, d’un blouson aviateur et d’un polo blanc. Les tenues seront également proposées dans une collection capsule.

Ben Sherman et Team Great Britain ont fait passer le partenariat à un niveau supérieur en publiant une série de NFT qui présentaient des peintures numérisées des athlètes lors de la cérémonie d’ouverture peintes par Ben Mosley. C’est la première fois qu’une équipe olympique crée un NFT.

Uniqlo

Uniqlo a sponsorisé pour la première fois une équipe olympique complète aux Jeux de Tokyo en créant les uniformes officiels de l’équipe olympique de Suède. Les uniformes de l’équipe incluent le concept LifeWear de la marque avec des méthodes de production innovantes et des tissus performants.

Les uniformes ont été conçus par le designer en chef d’Uniqlo, Masahiko Furuta, et en collaboration avec les athlètes suédois eux-mêmes afin de garantir que les vêtements offrent confort et performance.

Lacoste et Le Coq Sportif

Lacoste s’est associé au Coq Sportif pour concevoir les uniformes olympiques de l’équipe de France qui rendaient hommage au drapeau français. Les designs comprenaient des polos, des pantalons et des vestes arborant les logos respectifs de l’alligator et du coq de Lacoste et Le Coq Sportif.

