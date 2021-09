Grandes nouvelles, fans de sexe / vie : l’émission Netflix est renouvelée pour la saison 2

Voici un cadeau pour vous, fans de Sex / Life – et c’est tout à fait le package.

La série à succès Netflix a été renouvelée pour la saison deux. Le service de streaming a annoncé la nouvelle le lundi 7 septembre. 27, disant que de nouveaux épisodes arrivent bientôt. Aucune date de sortie ou nouvelle séquence n’a été publiée. Comme la première saison, le deuxième volet de Sex / Life sera tourné à Toronto.

Le spectacle met en vedette un couple réel Sarah chahi et australien Adam Démos. Elle incarne Billie Connolly, une femme au foyer et mère de banlieue frustrée sexuellement qui commence un journal intime sur sa relation passée sauvage et torride avec son ancien petit ami, Brad Simon. Qu’est-ce qu’il a de si spécial ? C’est une longue histoire et une partie de celle-ci est mieux expliquée visuellement, ce que la série fait avec des effets hilarants.

Adam dépeint l’homme, un producteur de musique new-yorkais sexy qui entretient également un engouement pour Billie.

En plus de Sarah et Adam, Mike Vogel reprendra son rôle de mari de Billie, Cooper, dirigeant d’entreprise, et Marguerite Odette reviendra pour jouer sa BFF Sasha dans la saison deux, a déclaré Netflix.