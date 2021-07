Grandes questions F9 auxquelles nous avons besoin de répondre rapidement et furieusement 10

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers pour F9. Si vous n’avez pas encore vu de film, procédez à vos risques et périls !

Il n’y a aucun moyen de le contourner, F9 a fait passer les choses au niveau supérieur, même dans une franchise qui a la réputation de toujours augmenter la mise. Mais, une fois que vos nerfs se sont calmés et que vous revenez sur Terre après avoir regardé Vin Diesel aller tout Captain America en sortant une salle de soldats hautement entraînés et Tyrese Gibson et Ludacris piloter littéralement une Pontiac Fiero dans l’espace, il y a de fortes chances que Je me demande où va la série, en particulier Fast and Furious 10, à partir d’ici.

Eh bien, maintenant que nous sommes dans la dernière ligne droite – la phase finale, pour ainsi dire – de la franchise Fast and Furious, il y a des questions brûlantes auxquelles il faudra répondre avant Dominic Toretto et le reste de son équipe internationale d’apparemment invincibles les super-héros partent pour leur dernière chevauchée. Vous trouverez ci-dessous les questions F9 auxquelles Fast and Furious 10 doit répondre.