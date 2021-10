Grands absents parmi les 75 meilleurs joueurs de l’histoire et de la controverse

Un objectif impérial, insondable et peut-être trop ambitieux que la NBA a voulu faire pour commémorer les 75 ans de la compétition. L’histoire de la ligue regorge de joueurs impressionnants, d’hommes dont l’héritage pour le basket mondial est infini et qui ont excité et inspiré des générations, rendant difficile la liste des meilleurs de l’histoire de la NBA. Il est très difficile de comparer des professionnels de différentes décennies et de juger tout le monde de manière égale, mais la controverse qui s’est déclenchée a été énorme en raison de la non-inclusion de certains noms qui, selon beaucoup, devraient y figurer. Ce qui frappe le plus, c’est l’absence de joueurs formés hors des Etats-Unis avant de faire le grand saut en NBA, au-delà Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo.

Il semble que le jury ait péché par chauvinisme, oubliant des noms internationaux aussi pertinents que Pau Gasol, Tony Parker, Manu Ginobili. Le caractère cosmopolite que prône la NBA depuis des années a subi un net revers avec une liste qui met en évidence le double étalon qui existe avec les Européens, mais cela n’a pas été la seule polémique. Et c’est que d’illustres joueurs de la ligue s’estiment maltraités pour leur non-inclusion. L’un de ceux qui peuvent attirer l’attention est Grant Hill, un talent intransigeant qui n’a pas eu la carrière attendue mais pourrait figurer sur cette liste. Parmi les autres, de nombreux acteurs actuels, tels que Dwight Howard, Klay Thompson, Kyrie Irving, Vince Carter, Chris Bosh ou Tracy McGrady. Les nostalgiques du passé ont aussi des raisons de se plaindre car Alex English et Bernard King ont été ignorés.

Quels joueurs de la liste pourraient être sacrifiables ?

La couverture est courte et laisse toujours quelque chose à découvert, donc la grande question est de savoir quels joueurs retireraient de la liste pour permettre à certains des absents d’être inclus. Damian Lillard et David Robinson font partie des personnes distinguées par les fans, tandis que Paul arizine Il était un acteur majeur dans les années 1950, mais semble avoir été surfait en étant inclus dans cette liste. Aussi Dave Cowens a été l’un des noms les plus controversés de la liste, ainsi que le féroce défenseur Dave DeBusschere. Il ne pleut jamais au goût de tout le monde, mais l’absence d’hommes illustres encore aujourd’hui a provoqué un tollé médiatique très notable.