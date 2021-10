Grands exploits de la boxe espagnole

Wajima-Duran

Julio González

Quand la semaine dernière on s’est souvenu des grands combats de l’histoire de notre boxe, dus au combat qu’il allait tenir aux Etats-Unis Sandor Martin contre Mikey Garcia et dans celui qui a finalement gagné, l’Espagnol, nous voulons aussi rappeler aux fans les grandes victoires de notre boxe. Ces victoires nous ont valu neuf titres mondiaux et aussi notre premier champion du monde, le Valencien Baltasar « Sangchili », a été le premier Espagnol à remporter un titre mondial dans n’importe quelle discipline sportive.

Baltasar Belenguer « Sangchili » Il affronta le Panaméen Panama Al Brown le 1er juin 1935, et pour la première fois dans l’histoire de notre sport, un Espagnol réussit à remporter un titre mondial en battant le Valencien aux points en quinze rounds, le Panaméen Al Brown.

Le combat s’est déroulé sur la Plaza de Toros de Valencia après avoir subi un report en raison du mauvais temps et avec peu d’afflux de public, mais ceux qui y ont assisté ont vu le triomphe de son compatriote avec le titre mondial en jeu. Sangchili a mené un combat extraordinaire, de courage et de bravoure, d’un élan écrasant, agréablement surprenant de le voir doser son effort et afficher une garde très rapprochée et une prudence intelligente dans les premiers tours, alors que le champion pouvait user de son très dangereux droit que tant de triomphes lui avaient donné avant la limite.

Sangchili-Marron

Le 24 juin 1968, le groupe hispano-cubain José Legrá Il a été sacré champion du monde poids plume dans la version du Conseil Mondial en battant en cinq rounds le tenant du titre, le Gallois Howard Winstone. Le combat a eu lieu à la Cony Beach Arena de Porthcawl, avec une capacité d’environ onze mille personnes qui ont été témoins du combat en direct.

José Legrá a gagné le combat dès qu’il est monté sur le ring; Il est allé voir le champion en lui serrant la main et en lui souhaitant bonne chance, à partir de ce moment l’attitude des deux était très claire. Une minute après le premier tour, un coup de poing bolo de Legrá a fait tomber le Gallois, qui est tombé peu après d’un magnifique coup de poing. A la fin de l’assaut Winstone est allé dans son coin avec son œil gauche complètement fermé.

Les tours suivants étaient une répétition du premier avec une domination absolue de notre compatriote. Le cinquième serait le dernier du concours ; dans cet assaut, José Legrá est sorti déterminé à mettre fin aux hostilités après avoir appliqué plusieurs coups précis. L’arbitre anglais, M. Harry Gibbs, s’est interposé entre les deux boxeurs deux minutes et deux secondes après le début de l’assaut, et a accompagné le combattant gallois complètement abattu dans son coin.

16 décembre 1972. Pour la deuxième fois de sa carrière José Legra Il a été sacré champion du monde poids plume en battant le champion mexicain par TKO au dixième round Clémente Sanchez, qui avait perdu le titre sur la balance en ne donnant pas le poids réglementaire.

Le combat a eu lieu sur la Plaza de Toros dans la ville mexicaine de Monterrey, le Mexicain quelque peu lent a été hué par le public qui a assisté au combat. La même chose s’est produite au deuxième tour à 1 minute et 20 secondes avec un gauche de Legrá, qui a de nouveau renversé Sánchez, qui s’est relevé et est tombé à nouveau deux fois à la fin du tour. Les gens jettent toutes sortes d’objets dans le ring.

Du quatrième tour au huitième Legrá ralentit et semblait jouer avec le champion qui cherchait toujours à entrer dans un corps à corps pour éviter les longues mains du candidat. Le dixième serait le dernier ; Au milieu de l’assaut, une main droite de Legrá renverse Sánchez et l’arbitre arrête le combat, nommant Legrá vainqueur. Sánchez est tombé onze fois avant que l’arbitre ne décrète le KO du champion jusqu’alors.

Sanchez-Legra

Le 21 septembre 1974, le boxeur aragonais Perico Fernández Il est sacré champion du monde des super légers dans la version du World Boxing Council en battant le boxeur japonais aux points Tetsuo « Lyon » Furuyama. Le titre était vacant en raison de la démission du combattant italien Bruno Arcari, qui a abandonné le titre pour prendre du poids. Le combat a eu lieu au Palais des Sports de Rome lorsque les promoteurs italiens ont remporté l’enchère.

Perico a compté sur le public italien qui dès le début du combat était en sa faveur, l’encourageant à l’avance, mais il y a eu de nombreux sifflets dès que le résultat du combat a été connu qui a donné le vainqueur au boxeur hispanique. L’Espagnol n’a pas réussi à convaincre les fans qu’ils attendaient beaucoup plus de lui.

Le combat a été durant les quinze rounds qui ont duré, très tendus, compétitifs et intéressants et en même temps difficiles à marquer avec initiative de la part des deux combattants qui, sans vraiment afficher une belle boxe, ont été très corrects à chaque instant.

Le 18 mai 1976 à Tokyo (Japon), José Duran est devenu champion du monde des super-welters en battant le japonais Koichi wajima par KO au quatorzième round d’un combat prévu à quinze.

Durán s’est rendu à Tokyo comme bouc émissaire de Koichi Wajima pour revalider le titre mondial lorsque le candidat officiel, l’Argentin Miguel Ángel Castellini, qui serait le prochain rival de José Durán, est tombé de la liste, dans la première défense des Espagnols.

Le combat a eu lieu à l’Université Nihon de la ville de Tokyo et a été témoin d’environ quinze mille spectateurs. TVE a diffusé le combat en direct.

Le 17 décembre 1977, le Cantabrique Cecilio « Uco » Lastra est devenu champion du monde des poids plume en battant le champion jusqu’alors, le Panaméen, aux points en quinze rounds Rafael « Brujo » Ortega.

Le combat s’est déroulé dans l’enceinte de la foire aux bestiaux de Torrelavega, une ville proche de Santander, qui avait fait salle comble, 7 000 personnes, pour voir comment son compatriote est devenu le septième boxeur espagnol à remporter un titre mondial. Lastra, superbement préparé, a su saisir l’opportunité en contestant le titre. Dès le premier moment du combat, il s’est consacré à chasser Rafael Ortega, qui battait en retraite et évitait le combat sur le terrain du combattant espagnol, qui au troisième tour était sur le point de battre par KO, car après une combinaison il a quitté le Panaméen allongé dans les cordes. Jusqu’au douzième tour, les Espagnols ont pris l’initiative d’être plus agressifs, plus combatifs et ont dominé le Panaméen à tous les tours, et à partir de ce tour, le combattant des Caraïbes a tenté de contrer l’avantage dans le score que le Cantabrique avait, mais il ne lui a plus donné temps.

Le score était partagé. L’arbitre vénézuélien Jesús de Celis a donné 147-143 pour le Cantabrique, le juge panaméen Medardo Villalobos 143-148 pour le Panaméen et le juge espagnol Jesús Bermejo a donné 149-138, en faveur de l’Espagnol.

Le 29 janvier 1999, après vingt et un ans, la boxe espagnole décroche enfin un titre mondial en la personne de Javier Castillejo qui a été couronné champion du monde des super-welters (WBC) après avoir battu le Nord-Américain aux points en douze rounds Keith Mullings. Le dernier champion avait été le Cantabrien Cecilio « Uco » Lastra en 1977.

Le combat s’est déroulé dans l’enceinte de la Plaza de Toros La Portada de Leganés, avec la présence de dix-huit mille spectateurs qui n’ont cessé d’encourager le combattant espagnol tout au long du combat.

Dès le début du combat, l’Espagnol a été meilleur que son rival, il maîtrisait parfaitement la distance, une meilleure vitesse de mouvements et une meilleure portée de coups, accompagnés d’une excellente préparation physique qui se faisait remarquer au fil des rounds.

Mullings, qui avait remporté le titre de grand champion Norris, n’a pas fait grande impression pendant la bataille, mais c’est aussi tout à l’honneur de l’Espagnol qui ne l’a pas laissé faire son travail et à tout moment le Nord-Américain a été surpris par le travail du madrilène.

Le 22 mai 2009, Gabriel Campillo est devenu le onzième champion du monde de boxe espagnole en battant le champion argentin aux points en douze rounds Hugo Hernan Garay. Le titre qui était en jeu était celui des mi-lourds dans la version de la World Boxing Association, et le champion argentin a fait une défense volontaire du titre remporté quelques mois plus tôt en Allemagne.

Le combat a eu lieu au gymnase Hogar de los Tigres, dans la ville de Sunchales, dans la province de Santa Fe, une ville du nord du pays.

Le combat a eu lieu avec le champion argentin qui s’est terminé au plus vite avec le candidat, qui est venu en victime convenable pour que le champion revalide le titre. Le champion a emmené le prétendant dans les cordes dès les premiers tours, mais sans qu’il traverse des moments difficiles. Les Espagnols, très bien préparés, ont enduré les premiers tours sans problème. A partir du sixième, l’Espagnol a pris le centre du ring et avec le bon jab sapait la résistance de l’Argentin, que chaque tour de passe remarquait plus de fatigue, et pourtant l’Espagnol avec un peu plus de combinaison et une excellente préparation physique Il s’imposait jusqu’au au dernier tour, l’Argentin a dû jeter tout ce qui restait pour égaliser le match; mais ce n’était pas suffisant.

Garay-Campillo

Le 18 août 2013, le combattant d’Alicante Francisco « Kiko » Martínez Il a été sacré champion du monde des super poids coq dans la version de la Fédération internationale de boxe lorsqu’il a battu le Colombien par TKO en six rounds Jonathan « Momo » Romero, qui a fait la première défense du titre et a été invaincu dans sa carrière. Kiko est devenu le douzième champion du monde de boxe espagnole et c’est le premier combat dans lequel un Espagnol a gagné avec le titre mondial en jeu aux États-Unis. Le combat a eu lieu au Revel Roset à Atlantic City (New Jersey) et a été diffusé pour l’Espagne par la chaîne de télévision Intereconomía.

Le secret du combat était au premier tour, Kiko est sorti déterminé à ne pas abandonner son rival et dès le début il a acculé son adversaire, lui prenant l’air et le frappant de haut en bas sans cesse. Les tours suivants étaient presque identiques au premier : dans le deuxième Romero a essayé de garder ses distances, mais l’Espagnol l’a bien fermé sur les cordes et le résultat a été inutile pour le Colombien. Dans le troisième, Kiko a beaucoup appuyé et Romero a été vaincu, concédant une belle punition. Les quatrième et cinquième rounds étaient du même dénominateur commun, avec un challenger accaparant le champion sans le laisser faire sa boxe. Presque à la fin du sixième round alors que deux minutes et quarante secondes s’étaient écoulées, l’arbitre nord-américain David Fields a arrêté le combat inégal en décrétant le TKO du Colombien et en couronnant le champion d’Espagne.