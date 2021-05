Grands progrès dans la création d’électricité avec des aimants

05/11/2021 à 09:51 CEST

SPORT.es

Dr Greg Brittles Il a été interviewé par la BBC où il a été très enthousiasmé par le projet dans lequel il est plongé. Tout a à voir avec la fusion nucléaire et les aimants. Comme l’a déclaré l’expert: «C’est vraiment le rêve de chaque ingénieur d’avoir un projet qui est techniquement difficile, qui nécessite le développement de nouvelles technologies et des solutions à des problèmes difficiles, mais qui est également important pour le monde.

Depuis qu’il a terminé ses recherches à l’Université d’Oxford il y a cinq ans, il travaille pour Tokamak Energy, une start-up britannique qui envisage de construire un réacteur à fusion. La fusion est la réaction qui anime le soleil et les étoiles. Si cette énergie pouvait être exploitée sur Terre, elle fournirait une source d’énergie abondante, avec seulement une petite quantité de carburant et sans produire de dioxyde de carbone.

Le principe est assez simple à comprendre. Deux atomes d’hydrogène ajoutent suffisamment de chaleur et de pression et ils fusionneront pour former de l’hélium. Au cours de ce processus, une partie de la masse d’hydrogène Il se transforme en chaleur, que vous pouvez utiliser pour produire de l’électricité. Le problème? Contenant tout ce plasma à utiliser. C’est là que les aimants entrent en jeu, qui sont étudiés pour créer un champ magnétique qui sert de conteneur. L’enquête se déroule très bien, mais la route sera longue.