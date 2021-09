Grandvalira atteint un nombre record de visiteurs cet été

15/09/2021 à 17h12 CEST

Grandvalira fait un bilan très positif d’une saison estivale au cours de laquelle un nombre record de visiteurs a été atteint. Le parc familial Mon

En ce sens, il faut se rappeler que l’activité estivale à Grandvalira se poursuivra jusqu’au 12 octobre, avec le Mon

Cet été, la montagne a de nouveau été l’une des destinations les plus choisies par les voyageurs ; les options offertes par la nature, les grands espaces et l’immensité de l’espace ont encore une fois été très appréciées par tous ceux qui ont cherché une alternative sûre aux vacances. Et c’est précisément ce que propose Grandvalira, avec une proposition qui a attiré principalement des touristes locaux (Catalogne, sud de la France et Andorre), surtout pendant la première quinzaine d’août, lorsque tous les secteurs ont reçu plus de visiteurs.

« La montagne peut être consolidée comme destination estivale, puisqu’il semble que le client réserve une partie de ses vacances pour profiter de la nature et des activités de plein air & rdquor ;, assure le PDG de Grandvalira – Nevasa, Juan Ramón Moreno, qui ajoute que « nous regardons l’hiver avec optimisme, car les gens ont pu économiser et ont montré qu’ils avaient vraiment envie de voyager & rdquor ;.

Lun

Depuis encore un an, la grande attraction de la gare a été Lun

Cet été 2021 a également été celui de la consolidation à la fois de la Magic Gliss comme la tyrolienne de plus de 500 mètres de long, qui a été entièrement chargée tout au long de la saison. En outre, il a également mis en lumière l’une des principales nouveautés, la Explor Games®, un jeu d’aventure et de défis guidés par une application mobile qui combine l’orientation dans les espaces extérieurs, la dynamique des escape rooms et des jeux vidéo. Enfin, également dans le secteur de Canillo, les vues spectaculaires du nouveau point de vue de La Portella ont captivé des milliers de touristes pendant les jours d’août et les week-ends de juillet.

Le Golf Soldeu se consolide

Les Golf Soldeu Il a offert des heures de divertissement aux amateurs de golf et à ceux qui ont voulu l’essayer pour la première fois. C’est le parcours de golf le plus haut d’Europe (2 250 mètres) et compte 9 trous et un par 33 sur une longueur de 2 590 mètres et 16 hectares. Un parcours des plus spéciaux qui, année après année, fidélise les golfeurs locaux qui répètent leur expérience chaque saison.

Le Centre d’Observation des Marmottes, une autre des grandes attractions de Soldeu, a également reçu un excellent accueil cet été et les golfeurs et les visiteurs du secteur ont pu profiter de cet animal comme jamais auparavant et de près.

Restauration de montagne de qualité

Avec des dizaines de propositions gastronomiques, Grandvalira a une offre pour tous les intérêts, goûts et besoins. Les Bar à vins et viandes par Jean LéonPar exemple, il a été l’un des restaurants qui a vu ses tables se remplir cet été grâce à sa cuisine du marché frais et l’espace Josper avec le grill comme protagoniste principal. Quant à Restaurant Llac dels Pessons, devenu un classique de Grandvalira grâce en partie à ses vues privilégiées sur le cirque des Pessons, il est également devenu une très bonne proposition pour les amoureux de la nature et de la bonne gastronomie.

Expériences uniques avec Epic Andorra

Les logements uniques de Andorre épique ont vu leurs réservations augmenter cet été, et c’est que la possibilité de pouvoir passer la nuit dans la gare en plein été a suscité la curiosité de nombreux visiteurs qui ont souhaité séjourner à la Cabaña Piolet ou au Domo Lodge. Les propositions d’Epic Andorra sont uniques dans le pays et offrent une combinaison totalement personnalisable de nature, de sport, d’aventure et de gastronomie.

Forte demande de guides de montagne Guides de montagne de Grandvalira (GMG) Il a aussi son édition d’été et cette saison ses guides de montagne ont été très demandés. Le centre offre la possibilité de connaître Grandvalira en parcourant les routes et les routes d’Andorre d’une manière plus accessible à tous qu’en hiver. GMG offre également la possibilité de pratiquer l’escalade, la course d’orientation ou la pêche. Les départs peuvent encore être effectués jusqu’au 17 octobre. Et pour les plus audacieux, la proposition a été l’hélitrekking : une expérience qui combine randonnée et excursion en hélicoptère.

Le Funicamp et les parcours BTT

Les amateurs de cyclisme ont eu dans le Funicamp votre meilleur allié. Le téléphérique, qui a transporté 14 000 personnes cet été, permet d’accéder aux itinéraires VTT pour profiter de la liberté de la montagne dans un environnement naturel et sécurisé. Et, au-delà du vélo, la région propose également des itinéraires de randonnée et des excursions en 4×4 vers les Orris de Cubil et le lac des Pessons.

Un pass adaptable pour toute la saison

Les Forfait de ski 4 Valls, que Grandvalira Resorts a créé pour cet été, a été très bien reçu. C’est un pass qui a permis au visiteur de profiter de la nature en collectant de nouvelles aventures en couple, en famille ou entre amis. Ce pass est valable jusqu’au 12 octobre et peut être consommé des jours non consécutifs, avec accès à différentes activités à Grandvalira et Ordino Arcalís.