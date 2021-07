Grandvalira et Ordino Arcalís mettent en vente le forfait saison 2021-22

07/12/2021

Le à 16h51 CEST

Sport.es

Grandvalira Resorts propose déjà le Forfait Saison 2021-2022 en vente sur le web.

Grandvalira ouvrira du 3 décembre au 18 avril, tandis que les prévisions d’ouverture de Ordino Arcalís est du 27 novembre au 24 avril, tant que les conditions météorologiques le permettent. Le Ski Pass offre aux utilisateurs un accès gratuit aux domaines skiables pendant 137 jours et 20 week-ends, dans le cas de Grandvalira, et 150 jours et 22 week-ends, dans le cas d’Ordino Arcalís, même s’il n’est pas exclu que les stations puissent ouvrir plus tôt et prolonger la saison si les conditions sont favorables.

Pour la deuxième année consécutive, Grandvalira Resorts renforce la période Réservation anticipée, qui donne la possibilité d’acquérir les forfaits de ski Grandvalira et Ordino Arcalís avec une remise de 10% pour le renouvellement. Ainsi, le pass pour les clients fidèles résidant en Andorre peut être acheté pour une Tarif réduit à partir de 319,50 €tandis que les clients fidèles Les non-résidents en Andorre peuvent l’acheter pour 616,50 €, obtenant ainsi jusqu’à 25% de remise sur le prix général. Pour les nouveaux clients, le prix pendant cette période initiale est de 355 € pour les résidents et de 685 € pour les non-résidents.

le Réservation anticipée sera disponible pour tous les publics jusqu’au 30 septembre exclusivement en ligne. À partir du 1er octobre, la période promotionnelle traditionnelle commencera et une remise de renouvellement de 5% sera appliquée, dans laquelle les utilisateurs fidèles du pays pourront acheter le pass à 356,25 € et les non-résidents pour 703 €, tandis que les nouveaux clients en Andorre peuvent l’acheter pour 375 € et les non-résidents pour 740 €.

Dans le cas d’Ordino Arcalís, le Pass saisonnier pour les clients fidèles résidents en Andorre auront un prix de 175,50 € et de 400,50 € pour les clients fidèles non-résidents en Principauté pendant la période Early Booking, qui sera également disponible sur le web jusqu’au 30 septembre. Au 1er octobre, le prix du le forfait de ski fidèle devient 185,25 € afin de résidents et 484,50 € pour les non-résidents en Andorre, tandis que les résidents qui achèteront le nouveau pass pourront le faire au prix de 195 € et les nouveaux non-résidents à 510 €.

N’oubliez pas que les forfaits de ski Grandvalira Resorts offrir la possibilité de skier librement à Ordino Arcalís et dans un total de 10 stations en Europe, Asie et Amérique du Sud, en plus de l’intégration de nouvelles destinations actuellement en cours de négociation.

Le Forfait Saison Ordino Arcalís permettra de skier 4 jours à Grandvalira pour les clients non-résidents et 2 pour les résidents de la Principauté. De plus, les clients du forfait de ski saison qui n’ont pas consommé leur invitation pendant la saison 2020-21 l’auront à disposition pour inviter un ami pendant l’hiver 2021-22, résidents et non-résidents, à condition qu’ils achètent le forfait de ski. . la saison 2021-22.

Pour améliorer l’expérience client, et dans une initiative de responsabilité dans la préservation et le respect de l’environnement, Grandvalira Resorts a un an de plus avec le Ski Pass rechargeable et réutilisable, qui permet aux utilisateurs de renouveler leur forfait en accédant au code de la carte utilisé pendant le Saison 2020-21 ou 2019-20 sur le site internet. De là, ils peuvent recharger le Ski Pass et aller directement skier dès la date d’ouverture sans passer par les caisses. De plus, ils peuvent accéder aux remontées mécaniques et aux téléphériques que Grandvalira Resorts a mis en activité cet été pour profiter des nombreuses activités disponibles dans tous les secteurs.

Quelle est la période Réservation anticipée?

Dans le but de transmettre un maximum de tranquillité et de flexibilité aux clients, Grandvalira Resorts a de nouveau lancé une période promotionnelle qui met en vente le Forfait Saison Grandvalira plus tôt que jamais, à partir du 6 juillet. Avec les packs famille, une famille cliente fidèle de Grandvalira, composée de deux adultes et deux enfants, peut économiser jusqu’à 831 € par rapport au prix général, avec un coût pour le client enfant de la cellule familiale de 321,75 €, soit ce qui est de même, vous pouvez économiser jusqu’à 35% du prix total.

L’un des principaux avantages de la période Early Booking pour les utilisateurs de Grandvalira Resorts est la garantie de remboursement, qui s’applique aux clients qui ont skié moins de cinq jours pendant la saison et la partie proportionnelle leur est restituée. Autre avantage, la facilité de paiement en 3 fois et de nouvelles dates qui rendront le Skipass payé le premier jour de la saison. Pendant la période de réservation anticipée, vous pouvez acheter toutes les catégories et modalités du forfait de ski saisonnier pour Grandvalira et Ordino Arcalís.

Qu’est-ce que la garantie de remboursement ?

Se trata de una cobertura que se aplica en los Forfaits de Temporada de Grandvalira y Ordino Arcalís comprados a través de la página web en períodos de Early Booking (del 6 de julio al 30 de septiembre) y Precio Promo (del 1 de octubre al 8 Décembre). En cas d’avoir skié moins de cinq jours à la date de fermeture de la station, le client pourra demander le remboursement de la différence du prix payé pour le Forfait Saison et ne devra payer, au prix du billetterie, que la jours où ils ont skié. La différence sera reversée sur la même carte de crédit avec laquelle l’achat du Season Pass a été effectué et pourra être demandée pendant la saison en cours et jusqu’au 18 avril 2022. L’objectif de Grandvalira Resorts avec la Garantie Saison est de faciliter l’achat de votre pass de saison à tous vos clients et rendre les paiements aussi flexibles que possible.

Avantages du forfait saison

Le forfait saison Grandvalira offre la possibilité de skier librement à Ordino Arcalís et dans un total de 10 stations en Europe, Asie et Amérique du Sud, ainsi que de nouvelles destinations de haut niveau avec lesquelles un accord est en cours de négociation.

D’autre part, en achetant le forfait saison Grandvalira ou Ordino Arcalís pendant la période de vente Early Booking, l’utilisateur peut bénéficier des avantages exclusifs suivants :

– 10% de réduction pour le renouvellement

– Remises spéciales pour les amis et les familles

– Avantages et remises spéciales à l’intérieur et à l’extérieur de la gare

– 1 pass journée pour inviter un ami

– Facilité de paiement : échelonné et sans intérêt jusqu’au 30 novembre.

– Garantie de retour

– Pour l’achat d’un Forfait Saison Grandvalira ou Ordino Arcalís 2021-2022, Grandvalira fait un cadeau (dans la limite des stocks disponibles)

– L’accès gratuit aux téléphériques de Grandvalira et Ordino Arcalí pendant l’été 2021