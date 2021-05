Grandvalira et Ordino Arcalís proposent cet été le forfait de ski 4 Valls

20/05/2021 à 16:33 CEST

Stations Grandvalira Resorts, Grandvalira et Ordino Arcalís, ont créé pour cet été le Forfait de ski 4 Valls, un pass qui permet au visiteur de profiter de la nature en collectant de nouvelles aventures en couple, en famille ou entre amis. C’est un forfait de ski valable du 12 et 13 juin, lorsque le parc familial Mon

La saison estivale à Grandvalira Resorts clôturera la journée 12 octobre, la date à laquelle le parc familial Mon

Le forfait de ski 4 Valls vise à offrir une expérience complète aux visiteurs de Grandvalira Resorts, une expérience qui comprend des activités en pleine nature accompagnées de propositions gastronomiques attrayantes, afin qu’ils puissent profiter des vallées de Encamp, Canillo, Soldeu et Ordino plus d’un jour à la fois, l’été, lorsque le tourisme de montagne devrait être l’une des alternatives de loisirs les plus populaires.

Avec lui Forfait de ski 4 Valls Il sera possible de profiter du Funicamp, le plus long funitel d’Europe. Un trajet de 25 minutes à travers la vallée de Cortals, qui atteint une altitude de 2 502 mètres. De là, vous pouvez emprunter des itinéraires de randonnée et des excursions en 4×4 pour découvrir les paysages de haute montagne et le patrimoine culturel et historique en visitant l’Orri del Cubil. Le pass comprend une excursion en bus 4×4 vers le lac des Pessons, dans le secteur de Grau Roig, où vous pourrez également faire de la randonnée, de la pêche et déguster les spécialités du restaurant Refugi Llac de Pessons, l’un des endroits naturels les plus spectaculaires d’Andorre.

Les amateurs de golf et ceux qui veulent l’essayer pour la première fois pourront pratiquer ce sport dans la pratique du Golf de Soldeu, le plus haut d’Europe (2 250 mètres), qui compte 9 trous et un par 33 sur une longueur de 2 590 mètres et une superficie de 16 hectares. On y accède avec la télécabine de Soldeu, également incluse dans le forfait de ski 4 Valls. Une activité idéale pour ceux qui veulent profiter de vacances d’été en pratiquant le sport et avec des vues spectaculaires.

Dans le Mon

Dans les installations de Mon

Et enfin, le forfait de ski 4 Valls offre aux amoureux de la randonnée, de l’air pur et de la nature à l’état pur la possibilité de profiter des vues qu’Ordino Arcalís offre grâce aux voyages panoramiques dans le Télécabine Tristaina et télésiège Creussans, le plus haut d’Andorre (2 625 m.), où l’une des principales nouveautés de l’été attend le visiteur, une attraction touristique nouvelle et spectaculaire dans le Pays des Pyrénées. Profitant du voyage, une visite des extraordinaires lacs de Tristaina, une réserve de biosphère de l’UNESCO, est un must, comme toute la vallée d’Ordino.