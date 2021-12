Grandvalira ouvre la saison ce vendredi 3 avec 136 km skiables

12/02/2021

Le à 13:18 CET

Sport.es

Après la pré-ouverture des secteurs Pas de la Case et Grau Roig mardi dernier, Grandvalira donne officiellement le coup d’envoi de la saison ce vendredi 3 décembre avec le début du Pont de l’Immaculée. Les épaisseurs accumulées ces derniers jours, qui atteignent jusqu’à 1 mètre de neige fraîche, ont permis au domaine d’avoir à sa disposition ses principaux secteurs reliés à 136 kilomètres skiables, qui devraient s’étendre au-delà de 150 km durant l’Immaculée Pont.

Après l’annonce des nouvelles mesures COVID du gouvernement d’Andorre, qui rendent la présentation du certificat COVID obligatoire pour pouvoir accéder aux stations de ski, Grandvalira affronte la nouvelle saison avec des prévisions optimistes et s’attend à des nombres d’afflux similaires à ceux d’avant le COVID.

Tant que les conditions météorologiques le permettent, le La saison de ski de Grandvalira sera prolongée jusqu’au 18 avril, coïncidant avec la fin de la Semaine Sainte.

Nouvelles mesures Covid : L’attestation sera nécessaire

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique liée au COVID-19, et dans le but de sauver la saison, le Gouvernement de la Principauté a annoncé hier de nouvelles mesures qui impliquent qu’il sera nécessaire de présenter le certificat COVID pour accéder à la station. Ce certificat peut être facilement obtenu par :

Certificat de vaccination : ayant reçu les deux doses pendant plus de 14 jours ou ayant eu la maladie il y a plus de 6 mois et ayant reçu une dose du vaccin il y a plus de 14 jours.

Certificat de récupération car COVID-19 a été surmonté au cours des 6 derniers mois.

Certificat de test de diagnostic négatif, qui devra être une PCR ou une TMA effectuée dans les 72 dernières heures ou un test rapide d’antigène effectué dans les 12 dernières heures.

Le Tarter

| Grandvalira

Pour sa part, Grandvalira maintient les mesures de sécurité établies la saison précédente comme une forme de protection pour ses clients et ses travailleurs. Parmi celles-ci, la plus notable est l’obligation de se couvrir le visage avec un masque, ou avec un tour de cou homologué, pour tous les plus de 6 ans sur les remontées mécaniques, dans les zones d’attente et à l’embarquement des installations mécaniques, ainsi que dans les espaces fermés, les bâtiments et les espaces communs tels que les restaurants, les écoles, les magasins et les casiers.

Grau Roig

| Grandvalira

Conditions d’ouverture

Le début de saison à Grandvalira est prometteur avec des épaisseurs de neige comprises entre 20 et 100 cm le long des 136 km skiables, avec un total de 82 pistes ouvertes et 50 remontées mécaniques en fonctionnement, avec la prévision qu’ils augmenteront également pendant le pont de 55 au total.

Pas de la Case

| Grandvalira

Activités et services disponibles :CANILLO: Tirolina, Màgic Gliss et Explor Games®.

LA TARTE: Mushing et Primera Neu (mercredi et samedi)

SOLDEU: Snake Gliss et Primera Neu (mercredi et samedi)

GRAU ROIG (Centre d’activités Roc Roi) : Motos, mushing et raquettes.

ÉCOLE: Tous les services scolaires seront opérationnels à l’exception de la plateforme Soldeu.

GUICHETES: Toutes les billetteries des secteurs Pas de la Case, Grau Roig et Encamp seront ouvertes. Parmi les autres secteurs, les guichets de Tarter (Obac), Tarter Vell, Soldeu et Canillo ouvriront.

Soldeu

| Grandvalira

Restauration

Concernant la restauration, pratiquement tous les établissements seront ouverts, parmi eux les grandes nouveautés de la saison comme la Brasería Piolet, le Vodka Bar, la Terrasse IQOS, la Vermutería, le In The Snow Veuve Clicquot ou le Nomad Full Moon Bar, qui propose une expérience nocturne. Vous pouvez également faire une bonne halte à l’exclusif Wine & Meat Bar by Jean Léon, prendre une fondue au Roc de les Bruixes ou déguster une cuisine traditionnelle au Lac des Pessons.

Tarification dynamique

Comme nouvelle stratégie commerciale et dans le but de favoriser l’usage des canaux digitaux, Grandvalira Resorts intègre cette saison hivernale des tarifs dynamiques. Cette formule est basée sur une fluctuation du montant selon la période de l’année et le jour de la semaine. Ce tarif ne peut être acheté que sur le site Web de Grandvalira et offrira un garantie de prix minimum, avec des remises allant jusqu’à 15 % pour les plus avant-gardistes. Le nouveau système permettra également un contrôle plus minutieux de la capacité réelle.