Grandvalira recevra les meilleures promesses du ski alpin

10/05/2021 à 13 h 59 CEST

Sport.es

La Fédération andorrane de ski (FAE) et Grandvalira reprenez leur chemin avec le ski alpin de compétition avec la célébration de la Finales de la Coupe d’Europe qui aura lieu l’hiver prochain sur les pistes Avet et Àliga des secteurs Soldeu El Tarter de la plus grande station des Pyrénées. Les promesses de la scène internationale se retrouveront dans Andorre du 14 au 20 mars pour disputer un total de 8 courses dans les disciplines du slálon, du géant, du supergéant et de la descente.

La Fédération internationale de ski (FIS) a confirmé ce matin la nouvelle étape FAE dans le cadre de la réunion de la Coupe d’Europe du Congrès organisée annuellement par l’entité internationale. En raison de la situation sanitaire, la réunion s’est tenue en ligne.

Le circuit de la Coupe d’Europe débutera en Suède fin novembre dans la catégorie féminine et se composera de 18 sites où 39 courses auront lieu. Quant à la catégorie masculine, elle débutera en décembre en Suisse et les 38 épreuves se dérouleront dans 18 sites. L’une des étapes du circuit sera à Panorama (Canada) où se dérouleront les championnats du monde juniors (du 1er au 9 mars). Ce sera la quatrième fois que Grandvalira remporte une finale de Coupe d’Europe.

La route passée et les prochains objectifs:

• Coupes d’Europe sur la piste Avet (Soldeu): 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013

• Coupe du monde féminine à Avet (SL et GS): 2012

• Finales de Coupe d’Europe à Avet et Àliga: 2014

• Finales de la Coupe d’Europe à La Àliga (El Tarter): 2015

• Coupe du monde féminine en Àliga (SG et Combinada Alpina): 2016

• Finales de Coupe d’Europe à Avet et Àliga: 2018

• Finales de la Coupe du monde à Avet et La Àliga: 2019

• Finales de la Coupe d’Europe à Avet et Àliga: 2022

• Finales de la Coupe du monde en Avet et Àliga: 2023

Prélude à la finale 2023

La finale de la Coupe d’Europe l’année prochaine sera le test avant la finale de la Coupe du monde 2023. Trois ans après la finale 2019, Andorre sera à nouveau une vitrine aux yeux de la Fédération internationale de ski et du monde du ski.