Grandvalira Resorts ferme le meilleur pont immaculé de ces dernières années

09/12/2021 à 17:25 CET

Sport.es

Le solde de cette début de saison à Grandvalira, marqué par un Pont Purísima de cinq joursC’est le plus positif de ces dernières années tant au niveau du nombre de visiteurs que de la qualité de la neige. Tout au long du pont, les stations de Grandvalira Resorts ont reçu la visite d’environ 65 000 skieurs, qui est le meilleur chiffre enregistré depuis des années au cours de cette période. Une moyenne de 13 000 skieurs enregistrés par jour dans le cas de Grandvalira, et le jour le plus chargé était lundi, avec plus de 16 000 skieurs durant la journée.

Grandvalira a ouvert la saison avec 136 kilomètres skiables et tous les secteurs connectés, ce qui, comme l’a indiqué le PDG de Grandvalira – Nevasa, Juan Ramon Moreno, « Ce n’est pas habituel pendant le Pont de l’Immaculée. Cela fait de nombreuses saisons que nous n’avons pas eu autant de neige à cette période de l’année, mais aussi avec une qualité exceptionnelle& rdquor ;. Durant ces journées du pont, les kilomètres skiables ont été portés à un total de 140 grâce aux équipes de travail sur le terrain, et avec les chutes de neige enregistrées durant ces journées, l’épaisseur de neige accumulée a également augmenté atteignant jusqu’à 120 cm de neige poudreuse dans les plus hautes altitudes de Grandvalira. « Nos attentes ont été plus que satisfaites du pont et qui nous encourage à affronter la période de Noël avec optimisme, ainsi que le reste de la saison », ajoute Moreno.

Bonne acceptation du certificat Covid

LLes clients de Grandvalira Resorts ont reçu avec une très bonne disposition l’obligation de présenter le Certificat Covid pour accéder à la station, mesure prise pour sécuriser les domaines skiables. Ce certificat peut être facilement obtenu par :

– Certificat de vaccination: avec les deux doses depuis plus de 14 jours ou ayant passé la maladie il y a plus de 6 mois et ayant reçu une dose du vaccin il y a plus de 14 jours.

– Certificat de récupération car COVID-19 a été surmonté au cours des 6 derniers mois.

– Certificat de test de diagnostic négatif, qui devra être une PCR ou une TMA effectuée au cours des 72 dernières heures ou un test rapide d’antigène effectué au cours des 12 dernières heures.

Toutes les mesures préventives telles que port du masque obligatoire aux remontées mécaniques ainsi que les contrôles aléatoires, ils ont été appliqués normalement et n’ont pas causé de gêne aux skieurs, qui en ont compris les bénéfices en matière de sécurité.

Succès des nouvelles terrasses

Aussi Les nouveautés en restauration que Grandvalira a préparées ont reçu un très bon afflux de skieurs Pour cette saison. Pratiquement tous les établissements du domaine ont ouvert ces jours-ci, y compris les nouvelles terrasses telles que Mon coin, dans la Piolet de brasserie; Dans la neige Veuve Clicquot à El Tarter, avec une bonne sélection de produits gastronomiques et de fondues de la main de Xavier Fromager Affineur ; La Vermuteria, avec les meilleurs vermouths, pinchos et tapas Petroni, et le Terrasse IQOS, la nouvelle terrasse lounge de Soldeu animée par un DJ.

Ordino Arcalís enregistre des épaisseurs de neige jusqu’à 130 cm

Ordino Arcalís a ouvert la saison avec des vents forts qui ont contraint la station à fermer, par précaution, du dimanche 11h00 au lundi 13h00 environ. En raison de l’accumulation de neige, le chemin d’accès aux pistes a également été fermé lundi matin.

Cependant, les jours où Ordino Arcalís était opérationnel de 9h à 17h, plus de 1000 skieurs ont pu profiter d’épaisseurs comprises entre 100 et 130 cm. Cette excellente accumulation de neige a permis d’ouvrir la quasi-totalité des pistes et des remontées mécaniques, et augure d’un compte à rebours très positif et stimulant pour la saison de Noël, avec de très bonnes conditions de pistes, notamment dans les zones de freeride.