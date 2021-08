Granger Smith et sa femme Amber accueillent un petit garçon deux ans après la perte tragique de Son River

Le chanteur country Granger Smith et sa femme Amber Smith ont accueilli un petit garçon vendredi, deux ans après la mort tragique de leur fils River. Leur nouveau petit garçon, Maverick Beckham Smith, rejoint ses deux frères et sœurs plus âgés, sa sœur London, 9 ans, et son frère Lincoln, 7 ans. River est décédé dans un accident de noyade au domicile de Smith au Texas en juin 2019. Il avait 3 ans.

“Il est là ! Wow… tellement d’émotions. Maverick Beckham Smith a fait ses débuts aujourd’hui. Lui et [Amber] vont très bien”, a écrit Smith, 41 ans, sur Instagram, à côté d’une photo d’Amber et Maverick dans un lit d’hôpital. En seulement trois heures, plus de 100 000 utilisateurs d’Instagram ont aimé la publication, tandis que d’autres musiciens ont rapidement félicité Smith. “Félicitations frère “, a écrit Jaden Hamilton. “Félicitations mon pote”, a ajouté Chris Lane.

Les Smiths ont annoncé qu’ils attendaient un autre bébé en mars en partageant un clip émotionnel sur Instagram. “Si j’ai appris quelque chose au cours des 2 dernières années, c’est que je n’ai pas autant de contrôle que je le pense”, a écrit Amber dans une légende accompagnant la vidéo. “Je n’ai jamais pensé qu’à 39 ans, j’aurais la chance d’attendre un autre petit garçon. Ces deux dernières années ont été si difficiles mais aussi si pleines de tant de joie, d’espoir, de guérison, de croissance et de grâce de Dieu… Seigneur, Je prie pour que notre histoire puisse parler de vie à quelqu’un d’autre qui souffre peut-être de ne jamais perdre espoir. De vous abandonner ses fardeaux. De vous faire confiance même quand ça fait mal.”

Le nom de Maverick comprend un subtil hommage à River, a expliqué le couple dans une vidéo YouTube de mai. Ils ont décidé que leur quatrième enfant devait avoir “Riv” dans son prénom, sans qu’il soit “aussi lié à River”, a expliqué Amber. Alors, ils ont choisi Maverick, qui a ces trois lettres. Si leur bébé était une fille, ils iraient avec Everleigh, qui comprend également les lettres R, I et V. Pourtant, Smith a noté que Maverick « sera pour toujours connecté à son grand frère Riv », il était donc « important que son nom l’est aussi”, Amber a également noté que Maverick signifie “indépendant et non conforme”, tandis que Backham signifie également “maison au bord de la rivière”.

En juin 2019, Smith a annoncé que River était décédé dans un accident de noyade à son domicile. Les Smiths ont fait don de ses organes, ce qui a permis de sauver la vie de deux personnes. Dans une interview avec PopCulture autour de la sortie de son album Country Things, Vol. 1, Smith a dit qu’il pourrait écrire une chanson sur la mort de River à l’avenir. Il a déclaré que la mort de River avait eu un impact “plus important sur la mentalité” de l’album.

“La mentalité était définitivement bonne pour le processus de guérison”, a-t-il déclaré à PopCulture à l’époque. “La musique a toujours été un énorme élément de guérison pour moi avant que quiconque n’écoute les chansons que j’ai écrites. C’était toujours un moyen d’exprimer des mots comme dans un journal intime ou simplement d’oublier les pressions du monde et d’être vraiment léger à propos de ça.”