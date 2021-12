Granit Xhaka envoie un message au capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal reste incertain après son exil (Photo: .)

Granit Xhaka a exprimé sa sympathie pour l’ancien capitaine d’Arsenal en exil Pierre-Emerick Aubameyang, mais pense qu’Alexandre Lacazette est le choix parfait pour l’équipe new-look du capitaine Mikel Arteta.

Aubameyang a été dépouillé du brassard plus tôt ce mois-ci à la suite d’un manquement à la discipline après son retour tardif d’un voyage à l’étranger pour aider sa mère, qui souffre d’une maladie.

Le joueur de 32 ans n’a joué aucun rôle dans aucun des cinq derniers matches d’Arsenal, toutes compétitions confondues. En son absence, Arsenal est sans doute au milieu de sa meilleure forme depuis la nomination d’Arteta il y a deux ans et a marqué 19 buts depuis qu’Aubameyang a été banni par son manager.

Alexandre Lacazette a été capitaine d’Arsenal en l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang (Photo: .)

Lacazette est intervenu admirablement en tant que remplaçant d’Aubameyang sur deux fronts, menant de l’avant et fournissant le point focal de l’attaque qui a permis à Bukayo Saka, Garbriel Martinelli et Martin Odegaard de faire des ravages.

« Pour le moment, Laca est notre capitaine et je suis plus qu’heureux pour lui », a déclaré Xhaka à l’Athletic en louant l’ancienne star lyonnaise.

« C’est une personne très importante pour nous sur et en dehors du terrain. C’est un garçon adorable. Il a beaucoup de respect des autres joueurs et beaucoup d’expérience au fil des ans. Je crois que vous avez besoin d’un joueur comme celui-ci : il est toujours là. Il n’est jamais trop tard. Beaucoup de discipline. C’est un gars drôle.

«Il est très ouvert et vous pouvez lui parler quand vous le souhaitez. Je crois qu’en ce moment il est la bonne personne pour être notre capitaine.

Xhaka, quant à lui, peut sympathiser avec le sort d’Aubameyang étant donné qu’il a également été déchu de son poste de capitaine dans des circonstances encore plus controversées il y a trois ans lorsque Unai Emery a été contraint de prendre des mesures après que l’international suisse ait été impliqué dans une altercation avec ses propres fans lors d’un tristement célèbre 2 -2 nul avec Crystal Palace.

Le joueur de 29 ans a régulièrement fait son retour dans le giron et reste un élément clé de l’amélioration de la tenue d’Arteta.

Et tandis qu’Arteta a refusé de préciser si Aubameyang a un avenir à Arsenal, Xhaka est convaincu qu’il est capable de suivre son propre exemple./

« J’ai été dans cette situation et je sais ce qu’il ressent », a ajouté Xhaka. « La mienne est une autre histoire, avec des problèmes différents de ceux d’Auba. Parfois, peut-être, ce n’est pas un pas en arrière mais un pas en avant. Je pense qu’Auba est assez fort et a assez d’expérience pour être de retour et être meilleur qu’avant.

«Je crois que tout arrive pour une raison. Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose pour vous abattre. Vous devez penser positivement et croire que vous pouvez changer la donne. Je crois qu’il peut.

«J’ai eu des jours et des nuits très, très sombres. Tout le monde peut s’enfuir. C’est si simple, vous ouvrez la porte et sortez. Mais je n’ai jamais été ce genre de personne.

«Je savais que j’étais la bonne personne pour ce club de football. Je veux leur donner quelque chose. Je ferai tout pour que ce club de football gagne des matchs et avec beaucoup de passion.’



