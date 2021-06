Granit Xhaka laisse tomber l’indice de sortie d’Arsenal après que la Suisse a battu la France à l’Euro 2020

Granit Xhaka a donné un autre clin d’œil à la Roma (UEFA via .)

Granit Xhaka a donné une autre indication de son intention de quitter Arsenal cet été après la victoire de la Suisse sur la France à l’Euro 2020 lundi soir.

Xhaka a livré une performance d’homme du match alors que la Suisse s’est battue 3-1 pour mener le match à une séance de tirs au but au cours de laquelle Kylian Mbappe a raté le coup de pied décisif pour les favoris d’avant-tournoi.

La Suisse affrontera désormais l’Espagne en quart de finale vendredi.

Xhaka, quant à lui, attend que son avenir soit résolu avec la Roma lors de discussions avec Arsenal sur un éventuel accord.

Il est entendu que le milieu de terrain a déjà conclu des conditions personnelles avec le club de Serie A, mais Arsenal attend des frais de transfert d’environ 20 millions d’euros (17,2 millions de livres sterling).

Et Xhaka a clairement indiqué qu’il souhaitait obtenir un transfert à Rome avant la fin de la fenêtre.



Granit Xhaka a été nommé homme du match pour sa performance lors de la victoire de la Suisse contre la France (UEFA via .)

Lorsque Sky Sport Italia lui a demandé s’il conduirait son interview d’après-match en italien après la victoire de la Suisse en tirs de barrage contre la France, Xhaka a répondu: “Pas encore”.

Lorsqu’on lui a suggéré qu’il existe des écoles de langues à Rome qu’il pourrait fréquenter, Xhaka a répondu : « C’est toujours intéressant d’apprendre une nouvelle langue. J’ai appris l’anglais, pourquoi ne pas apprendre l’italien ?

« Voyons ce qui se passe, tout le monde sait ce que représente Roma.

“Aujourd’hui, je suis un joueur d’Arsenal, alors je déciderai de mon avenir après l’Euro.”

La semaine dernière, Xhaka a également affirmé qu’Arsenal était conscient de son désir de passer en Serie A.

‘Arsenal sait ce que je veux faire… c’est très beau ici [in Rome]’, a déclaré le milieu de terrain.

