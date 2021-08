Granit Xhaka « mérite le crédit » pour avoir refusé de quitter le navire malgré une carrière difficile à Arsenal alors que le milieu de terrain des Gunners signe un nouveau contrat pour mettre fin aux discussions sur le transfert

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, a félicité Granit Xhaka pour le personnage montré pour revenir dans le giron d’Arsenal.

Après ce qui semblait être la fin de sa route aux Emirats en octobre 2019 à la suite d’un match nul 2-2 contre Crystal Palace où il a été remplacé et hué pour sa réaction, il a renversé la vapeur et est maintenant l’un des plus du manager Mikel Arteta. acteurs importants.

Xhaka a coupé ses oreilles aux supporters qui l’ont raillé contre Crystal Palace en octobre 2019 et il semblait que c’était la fin de sa carrière à Arsenal

Et bien qu’il ait failli partir pour le Hertha Berlin en janvier 2020 et Rome cet été, il ne va nulle part.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a récemment confirmé qu’un nouvel accord avec Arsenal avait été signé, qui le verra rester jusqu’en 2025.

Le revirement remarquable de sa carrière à Arsenal a suscité des commentaires de l’ancien milieu de terrain de Premier League Danny Murphy, qui a fait à Xhaka de rares éloges.

Xhaka devrait rester à Arsenal jusqu’à ses 32 ans

“Je n’ai jamais été son plus grand fan, je dois dire”, a commencé Murphy.

«Je ne pense pas que parfois son manager l’aidait, je ne parle pas d’Arteta, mais avant cela, il le jouait seul dans le rôle de titulaire alors qu’il manquait d’athlétisme.

«Je dois dire que depuis ces incidents dont vous parlez, le personnage qu’il a montré pour revenir et aussi pour revenir plus en forme, plus déterminé, plus discipliné, il mérite un grand crédit.

« C’est agréable de voir que quelqu’un ne quitte pas le navire quand les choses ne vont pas si bien.

“Pour être juste envers lui, je pense qu’il en bénéficiera énormément lorsque Thomas Partey sera en pleine forme.”

Xhaka a été un acteur clé de la course de la Suisse aux quarts de finale de l’Euro 2020 et une fois Partey de retour, il pourrait reproduire cette forme pour son club

Avec quatre autres années de Xhaka, lui, Arteta et les fans espèrent qu’ils verront le meilleur de lui.

Depuis que l’ancien manager Arsene Wenger l’a signé du Borussia Mönchengladbach pour 30 millions de livres sterling, il a eu une période mitigée dans le nord de Londres.

Il y a bien sûr eu cet incident en octobre 2019, mais il a joué pour trois autres managers, jouant 221 fois au total et remportant deux FA Cups ainsi que deux Community Shields.