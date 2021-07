Granollers et Zeballos prennent la place en demi-finale aux dépens de Goransson et Ruud

07/07/2021

Le à 14h45 CEST

L’Espagnol Marcel granollers, numéro 10 de l’ATP et le joueur argentin Horacio Zeballos, le numéro 7 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-trois minutes par 6-3, 6-4 et 6-4 le joueur de tennis suédois André Goransson, numéro 80 de l’ATP et joueur de tennis norvégien Casper Ruud, numéro 205 de l’ATP en quarts de finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueuses de tennis prennent la place pour les demi-finales de Wimbledon.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu une efficacité de 77% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à gagner 87% de leurs points de service. Quant à Goransson et Ruud, ils n’ont jamais cassé le service, ont eu 64% de premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont réussi à remporter 63% des points de service.

Au cours des demi-finales, Granollers et Zeballos affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Simone Bolelli Oui Maximo González contre Corbeau klaasen Oui Ben Mclachlan.

Le tournoi se déroule à Londres du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.