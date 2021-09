Granollers et Zeballos s’imposent en huitièmes de finale de l’US Open

09/06/2021

Le 09/07/2021 à 02:45 CEST

L’Espagnol Marcel granollers, numéro 5 de l’ATP et le joueur argentin Horacio Zeballos, le numéro 4 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open par 7-5 et 7-5 en une heure et quarante-deux minutes au joueur de tennis pakistanais Aisam qureshi, numéro 57 de l’ATP et le joueur britannique Jonny Omara, numéro 74 de l’ATP. Après ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les quarts de finale.

La paire vaincue ne pouvait à aucun moment casser le service à ses rivaux, tandis que les vainqueurs l’ont fait deux fois. De plus, Granollers et Zeballos ont réalisé 74% au premier service, une double faute et pris 84% ​​des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 73% d’efficacité, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à gagner 62% des points au service.

La prochaine confrontation correspond aux quarts de finale du championnat et Granollers et Zeballos y affronteront les joueurs brésiliens Bruno Soares et Jamie Murray.

Ce tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.