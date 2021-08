Granollers et Zeballos sont proclamés nouveaux champions du double messieurs

in

22/08/2021 à 21h10 CEST

Le couple formé par les Espagnols Marcel granollers et l’argentine Horacio Zeballos, deuxième tête de série, ont été proclamés ce dimanche nouveaux champions du double messieurs du tournoi ATP 1000 de Cincinnati en battant en finale 7-6 (5) et 7-6 (5) celui formé par les Américains Steve Johnson et Austin Krajicek.

Le match qui a duré une heure et 53 minutes était toujours égal, mais le tandem formé par le couple hispano-argentin a trouvé le moyen d’obtenir les buts décisifs dans les deux bris d’égalité qu’ils ont remportés.

Encore une fois, le grand contrôle qu’ils avaient avec leur service qu’ils n’ont pas perdu et les points qu’ils ont gagnés au premier service ont fait la différence en faveur du nouveau couple champion, qui en demi-finale avait éliminé celui formé par le Salvadorien. Marcelo Arevalo et italien Fabio Fognini.

Le triomphe permet Granollers et Zeballos décrocher le quatrième titre en Masters 1000 après avoir également remporté le titre madrilène cette année, en mai dernier.Granollers et Zeballos, finalistes également à Wimbledon et Acapulco, ils ont obtenu leur premier titre à Cincinnati sans avoir perdu un set.

Les nouveaux champions de Cincinnati ont remporté un prix en argent de 159 030 $ à partager et 1 000 points pour le classement ATP.

Tandis que Johnson et Krajicek, qui en demi-finale a donné la grande surprise en éliminant la paire formée par les Colombiens Juan Sebastian Cabale et Robert Farah 7-6 (5), 6-7 (8), 10-3, troisième tête de série, ont confirmé leur meilleur résultat lors de leur première saison en compétition de double.

Johnson et Krajicek ils ont remporté un prix en argent de 102 000 dollars et 600 points pour le classement de l’ATP.