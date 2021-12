Granovskaia imperturbable alors que Milan impose des frais géants à la nouvelle cible n ° 1 Theo Hernandez avec une offre imminente

Chelsea serait prêt à conclure un accord pour le défenseur de l’AC Milan Theo Hernandez, malgré tous les efforts des géants de la Serie A pour les dissuader de passer à l’action en lui appliquant une taxe géante sur la tête.

Les Bleus abordent 2022 bien vivants dans quatre compétitions. Cependant, ils le font sur le dos d’une grande ombre qui plane sur un certain nombre de joueurs de leur équipe. En effet, Cescar Azpilicueta, Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rudiger sont tous en fin de contrat dans six mois. Et à partir du 1er janvier, tous les quatre sont éligibles pour parler aux clubs étrangers intéressés au sujet d’un déménagement.

Et tandis que Chelsea reste confiant de garder Azpilicueta et Silva, on craint de plus en plus que Rudiger soit en mouvement.

De plus, une blessure de Ben Chilwell devrait mettre fin à sa saison. En tant que tel, Discussion papier du mercredi affirme que les Blues préparent des mouvements pour trois défenseurs dans la fenêtre de janvier.

Mais avec Marcos Alonso désormais le seul arrière gauche senior de Thomas Tuchel, ce n’est pas une surprise de voir cette zone du terrain devenir nette pour Chelsea.

Deux options potentielles ont rapidement émergé sous la forme de Sergino Dest et Lucas Digne. En effet, les Bleus semblent être enfermés dans une bataille de transfert directe avec Newcastle pour Digne après sa brouille avec Rafa Benitez.

Cependant, des rapports en Italie affirment que leur principale cible est en fait le défenseur français Hernandez.

Selon Calciomercato, les champions d’Europe ont déjà contacté Milan pour s’enquérir de sa disponibilité. Ils rapportent que même si Milan ne cherche pas à vendre, une offre de 60 millions d’euros les convaincrait du contraire.

Theo Hernandez heureux à Milan

Ce prix demandé de 50,4 millions de livres sterling a été conçu pour mettre Chelsea hors de cause. Cependant, plutôt que de le faire, il semble qu’ils aient été encouragés à conclure un accord potentiel.

De plus, les Blues auraient été en contact avec l’agent de Hernandez afin de déterminer ses exigences financières.

L’accord de Hernandez au San Siro expire à l’été 2024 et des discussions sur une prolongation sont en cours. Et bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé, l’ancien homme du Real Madrid serait heureux.

Reste à voir si l’intérêt de Chelsea l’amène à repenser. Et si Tuchel pousse fort pour le signer, alors au moins les Bleus savent à l’avance ce qu’il en coûterait pour attirer Theo Hernandez à Stamford Bridge.

Le discours de transfert d’Eden Hazard rejeté

Les initiés de Chelsea ont exclu un transfert faisant la une des journaux pour l’attaquant du Real Madrid Eden Hazard à la suite de liens récents.

L’international belge est devenu l’un des attaquants les plus puissants d’Europe à Chelsea. En 352 apparitions, il a marqué 110 buts et aidé 92 autres. À ce titre, il s’est mérité un déménagement à Madrid en 2019.

Cependant, le déménagement ne s’est pas déroulé comme prévu et des rapports ont récemment affirmé qu’un retour à Stamford Bridge était sur les cartes.

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a toujours une affinité avec Hazard. Cependant, le Sunday World a affirmé que les initiés de Chelsea s’étaient « distancés » d’un accord pour Hazard.

Ils sont conscients qu’il a vécu une période « misérable » à Madrid, mais le club n’envisage pas son retour dans l’ouest de Londres.

Le patron des Blues, Thomas Tuchel, dispose d’une gamme d’options offensives.

Romelu Lukaku a fait son propre retour à Stamford Bridge cet été et est une option aux côtés de Timo Werner et Kai Havertz.

Au lieu de cela, The Sunday World affirme que l’objectif principal de Chelsea est sa défense.

