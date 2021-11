Granovskaia prête à donner son feu vert à Chelsea pour signer une alternative à Hazard

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, serait prête à donner le feu vert aux Blues pour signer une cible alternative à l’ancien favori de Stamford Bridge, Eden Hazard.

Vincenzo Pisacane, l’agent de l’ancienne cible de Chelsea Lorenzo Insigne, a fait un aveu qui intéressera certainement Granovskaia avant le mercato de janvier. L’agent de 30 ans a détaillé l’état actuel des négociations « surprenantes » du contrat d’Insigne à Naples.

Pisacane a révélé que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, n’avait pu offrir à l’attaquant qu’une réduction de salaire de 50%. Cette nouvelle a apparemment ouvert la porte aux clubs de Premier League.

Liverpool et Tottenham ont déjà été liés au Chelsea cible.

L’agent d’Insigne a ajouté que les pourparlers entre les deux parties sont en cours malgré l’offre initiale de Napoli qui l’a repoussé.

«Je dois préciser que l’offre de contrat s’accompagne d’une réduction de salaire de 50%. Je suis un agent et je dois défendre le capitaine à tout moment », a déclaré Pisacane à Il Roma, cité par football.london.

« En général, vous offrez plus d’argent lorsque vous souhaitez prolonger un contrat. Lorenzo a été surpris [by Napoli offer]. Il y a un respect mutuel avec Aurelio, mais il sait que la proposition doit être augmentée et non coupée. »

L’annonce publique de Pisacane condamnant l’offre est presque certainement un stratagème pour attirer des prétendants à son client.

Le salaire n’est pas un problème pour Chelsea

Les finances ne sont pas un problème majeur en Premier League, comme ils le sont actuellement en Serie A. À cette fin, les plus grands clubs anglais devraient surveiller de très près Insigne au cours des prochains mois.

Insigne, qui est apparu pour la première fois sur le radar de Chelsea il y a trois ans, est actuellement sur un contrat de 5 millions d’euros par an (4,3 millions de livres sterling) à Naples. Mais son contrat actuel expire cet été, ce qui signifie qu’il pourrait potentiellement s’en aller pour rien.

Il sera également éligible pour engager des discussions précontractuelles avec des clubs hors d’Italie à partir de janvier.

La situation actuelle donne certainement aux hommes de Thomas Tuchel un coup de pouce majeur à leurs espoirs de signer Insigne.

Quant à Hazard, son cauchemar au Real Madrid continue et il est très peu probable qu’il revienne dans l’ouest de Londres.

Le Belge en proie à des blessures a été fortement pressenti pour un retour en Premier League, Tottenham et Newcastle étant également enthousiastes.

