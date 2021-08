Granovskaia va de l’avant avec la prochaine grande signature de Chelsea, malgré le fait que Tuchel cherche à éviter les statistiques de transfert indésirables

in

Chelsea aurait de plus en plus d’espoir d’obtenir la signature de Jules Kounde avant la fermeture de la fenêtre de transfert, malgré le fait que Thomas Tuchel ait apparemment fait demi-tour sur un accord pour la star de Séville.

Le blues a fracassé leurs frais de transfert de record de club en ramenant Romelu Lukaku à Stamford Bridge pour 97,5 millions de livres sterling. Et Tuchel admet que la présence du Belge a augmenté la pression sur ses épaules pour continuer à remettre des trophées pour Chelsea.

Après avoir débarqué à Lukaku, on s’attend fermement à ce que Chelsea soit dans le mix de titres. Cependant, Tuchel est bien conscient du fait qu’être le plus gros dépensier de la Premier League s’accompagne d’un fardeau supplémentaire.

C’était un écueil qui est arrivé à Frank Lampard la saison dernière. Après avoir dépensé plus de 150 millions de livres sterling, il s’est soudainement retrouvé sous pression encore plus pour livrer la marchandise. Et lorsque les résultats ont chuté, son avenir a été fermement placé sous les projecteurs.

Le record des dépenses les plus élevées en Premier League cet été tombe actuellement sur Arsenal. Man City (Jack Grealish), Man Utd (Jadon Sancho) et Chelsea (Lukaku) ont tous déboursé de gros frais pour les joueurs.

Cependant, les Gunners sont les plus dépensiers jusqu’à présent. Ils ont déboursé plus de 125 millions de livres sterling avec l’arrivée de Ben White, Albert Sambi Lokonga, Aaron Ramsdale et Martin Odegaard.

Mais si les Bleus débarquaient à Kounde, ce manteau reviendrait fermement sur les Bleus.

Des rapports répandus suggèrent que Tuchel recherche une telle statistique de transfert. De plus, l’Allemand croit maintenant que Chelsea n’a plus besoin de Kounde.

Et l’émergence de Trevor Chalobah a joué un grand rôle dans le changement d’avis de Tuchel. En effet, il pense que l’émergence du jeune de 22 ans a mis fin à leur besoin de signer Koundé et veut récompenser le diplômé de l’académie avec un nouveau contrat.

Néanmoins, selon l’édition de samedi d’AS, Chelsea est prêt à aller de l’avant avec un mouvement pour Kounde.

L’international français, 22 ans, aurait une clause libératoire de 77 millions de livres sterling dans son contrat. Ce chiffre était de 68 millions de livres sterling, bien que le Daily Star ait rapporté qu’il avait augmenté après être entré dans la dernière quinzaine de la fenêtre.

Chelsea aurait déjà un accord en place sur les conditions personnelles. Le problème reste les frais de transfert, Séville hésitant à vendre moins que les frais de sortie de Kounde.

Tuchel prêt à continuer à récompenser les jeunes de Chelsea

Le média espagnol revendique le directeur des Blues Marina Granovskaïa poursuivra les discussions avec Séville pour conclure un accord.

En tant que tel, il semble que l’Espagne soit de plus en plus convaincue qu’un accord pour Koundé passera avant que la fenêtre ne se ferme.

Tuchel, quant à lui, a profité de sa conférence de presse vendredi pour expliquer pourquoi il continuera d’offrir des chances aux meilleures jeunes stars de Chelsea.

« Nous ne cesserons jamais de les utiliser », a-t-il déclaré. « Chalobah joue aux côtés de Reece James et Mason Mount, c’est comme ça que ça devrait être. C’est ce que nous voulons, ce que tout le monde aime : un mélange de footballeurs, d’étrangers célèbres et de joueurs talentueux de l’académie.

