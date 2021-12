Grant Hill devient très honnête à propos du bœuf Michael Jordan-Scottie Pippen

Le bœuf en cours entre Michael Jordan et Scottie Pippen a envoyé des ondes de choc dans toute la NBA.

De toute évidence, une grande partie du problème semble être unilatérale, Pippen tirant à plusieurs reprises sur Jordan tandis que le consensus GOAT reste silencieux.

Mais c’est arrivé au point où tout le monde se sent mal à l’aise.

Y compris la légende de la NBA Grant Hill.

Lors d’une récente apparition sur « The Real », Hill a fait part de ses réflexions sur le bœuf en cours entre Jordan et Pippen. En tant que contemporain des deux hommes, il avait une fenêtre unique sur leur relation.

« C’est triste à bien des égards », a-t-il déclaré.

« Vous savez, nous avons tous regardé The Last Dance, Michael, la grandeur de ces équipes et Scottie, ses contributions et son rôle et juste la grandeur qu’ils incarnaient et à quel point ils étaient ensemble et comment ils dominaient. C’était difficile pour moi parce que je joue contre eux et nous tous en NBA. Mais je suis ami avec les deux, je suis fans [of] les deux. Et vous détestez juste voir cet héritage maintenant entaché par ce genre de va-et-vient.

«Et donc, écoutez, Scottie a parfaitement le droit de dire sa vérité et de partager ses luttes et ses frustrations. Je souhaite qu’il n’en soit pas venu à cela. C’est malheureux, mais vous ne pouvez pas discréditer ce qu’ils ont fait ensemble. C’était incroyable, l’un des meilleurs duos de l’histoire non seulement de la NBA mais de l’histoire du sport. »

Pippen a beaucoup d’animosité envers Jordan qu’il ne semble pas avoir envers les autres qui lui ont fait du tort. Comparez simplement comment il a parlé de la tricherie de Larsa Pippen par rapport à la façon dont il a parlé de Jordan.

Les avantages d’être un quart-arrière vedette de la NFL. https://t.co/41jjiHQn7C – Jeu 7 (@game7__) 15 décembre 2021

Nuit et jour.

Jordan et Pippen pourront-ils un jour mettre leurs problèmes de côté au profit de leur héritage ? Le temps nous le dira.

En rapport: Comment Rajon Rondo a célébré après le vainqueur du match d’Austin Reaves