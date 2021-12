Grant McCann ignore les discussions sur la prise de contrôle alors que Hull City souffre d’un drame tardif

Le patron frustré de Hull City, Grant McCann, a admis que cela ressemblait à une défaite alors qu’un égaliseur de dernier souffle a scellé un point pour Bristol City.

Une superbe finition de curling de Ryan Longman a offert aux hôtes une avance rapide, mais elle a été annulée après 54 minutes par Antoine Semenyo des Robins. Les hôtes ont repris la tête avec seulement 11 minutes à jouer, mais une belle frappe de Matty James dans le temps additionnel signifiait que le butin était partagé au stade MKM. Et malgré le fait qu’il ait été bouleversé par la façon dont cela s’est produit, McCann a avoué que le résultat était probablement un reflet fidèle du match.

S’exprimant après le match, il a déclaré : « Je suis un peu déçu. C’était une bonne réponse de notre part d’avoir concédé en deuxième mi-temps pour marquer le deuxième but. Nous sommes dégoûtés de concéder si tard dans le match.

«Cela ressemble un peu à une défaite, à vrai dire.

«Nous sommes juste déçus de ce but à la mort; c’est une bonne finition de Matty James et il faut lui en donner le mérite. Mais nous devrions faire mieux là-bas.

« Mais si nous regardons le match à la réflexion, c’est probablement un résultat juste, même si nous sommes déçus de ne pas le gagner. »

Un tirage part Les Tigres en 19e position, à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation.

Mais McCann a reconnu qu’il y avait des points positifs à tirer du jeu et a souligné que Longman était un joueur particulièrement performant.

« Il a été bon dans tous ses matchs et je ne dirais pas que c’était son meilleur. Ses performances ont été à un niveau élevé et il s’améliore tout le temps. Il a marqué le but aujourd’hui parce qu’il a pris (Alex) Scott à l’extérieur la première fois qu’il l’a marqué et la deuxième fois, il l’a pris à l’intérieur.

Le patron refuse de commenter une éventuelle prise de contrôle

Avec des rumeurs circulant selon lesquelles un accord de prise de contrôle est sur le point d’être conclu, un nouveau visage a été repéré à Hull.

Tan Kesler, ancien directeur du football turc et nouveau directeur potentiel du football pour Hull, a été aperçu en train de regarder le club pour la première fois en personne.

Cependant, McCann ne posait aucune question concernant l’accord potentiel avec le magnat des médias turc Acun Ilicali.

Il a dit : « Je n’en ai aucune idée. Je ne fais que me concentrer sur l’équipe.

« Ce n’est pas mon port d’escale pour en parler. Je suis ici pour répondre aux questions concernant le jeu ou les questions liées au football. Ce genre de questions est probablement pour Ehab (Allam) et Assem (Allam) et des gens comme ça.

« Je ne suis pas arrogant ou effronté, mais je suis ici pour parler du football. »

