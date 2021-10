Grant mène la première victoire des Pistons

31/10/2021 à 04:04 CET

.

Jerami Grant avait 22 points en tant que meilleur marqueur de la Detroit Pistons, qui a battu les Orlando Magic 110-103.

Kelly Olynyk est sorti du banc et a marqué 18 points et Saddiq Bey et son remplaçant Josh Jackson ont chacun contribué 13 points. Cade Cunningham a ajouté sept rebonds à ses débuts en NBA et les Pistons (1-4) ont signé leur première victoire de la saison.

Pour le Magic, Franz Wagner a mené l’attaque avec 19 points. Cole Anthony a réussi un double-double de 15 points et 10 rebonds et Moritz Wagner est sorti du banc et a tiré 13.

Les frères Franz et Moritz combinés pour 32 points pour le Magic (1-6), dont sept triples.

Detroit menait 48-47 à la mi-temps, mais Orlando a mené la majeure partie du troisième quart grâce à 20 points des frères Wagner.