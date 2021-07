Grant Shapps DÉTRUIT Angela Rayner du Labour – Exactement ce qu’ils réclamaient ! | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire aux Transports a déclaré aujourd’hui que la nécessité pour les voyageurs de s’isoler pendant 10 jours à leur arrivée en Angleterre était levée, sous réserve que les pays couverts restent sur la liste de voyage orange. Les voyageurs devront présenter un test négatif avant le départ et produire un résultat de test PCR négatif le deuxième jour après l’arrivée.

Mais la chef adjointe du Labour, Angela Rayner, et Jim McMahon, le secrétaire fantôme du Labour aux transports, ont tous deux qualifié la décision du gouvernement britannique d'”imprudente”.

Ceci malgré l’appel du secrétaire fantôme aux transports à la réouverture des frontières britanniques aux citoyens américains le mois dernier.

Le député d’Oldham West a déclaré à Sky News le 25 juin : « En termes de situation économique, il est très important que nous rétablissions cette route transatlantique et le gouvernement doit faire beaucoup plus pour s’assurer qu’avec l’Amérique, nous avons un accord en place qui peut ouvrir cette route dès qu’il est sûr de le faire.

S’adressant à Twitter, M. Shapps a noté le changement de position et a déclaré ce soir: “Un peu surpris de voir la chef adjointe du parti travailliste Angela Rayner se plaindre que nous rouvrons prudemment les voyages en provenance des États-Unis étant donné que c’est exactement ce que leur secrétaire fantôme aux transports appelait le mois dernier . “

Mme Rayner a déclaré à Sky News ce matin: “Pour le moment, tout le monde veut partir en vacances et revenir à la normale le plus rapidement possible, mais c’est imprudent.

«Nous savons que la variante Delta est entrée dans ce pays et a retardé la levée de certaines des restrictions et provoqué des infections ici.

« Nous devons nous assurer que nous avons une analyse appropriée basée sur les données et que nous examinons un passeport international pour les vaccins. »

Dans une déclaration ce soir, M. McMahon a ajouté : « Le bilan du gouvernement à nos frontières a été marqué par l’insouciance et la confusion.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson tiendra des négociations commerciales cruciales avec le Kenya – le Royaume-Uni bat l’UE

“Ils risquent de continuer dans cette voie en proposant des changements de politique, s’appliquant uniquement à l’Angleterre, sans les données et les critères scientifiques dont nous avons besoin pour nous assurer que nous ne voyons pas une autre variante de Johnson sévir à travers le pays et nuire à l’effort du public britannique.

“Nous voulons que les voyages internationaux s’ouvrent en toute sécurité.

«Les ministres doivent être clairs sur les progrès réalisés dans la conclusion d’accords réciproques pour les Britanniques voyageant à l’étranger – en particulier en ce qui concerne l’acceptation de l’application NHS comme preuve du statut de Covid.

“Nous avons également besoin d’une liste verte et rouge claire et des données pays par pays pour la sauvegarder.”

En vertu des nouvelles règles, qui entreront en vigueur à partir du 2 août, les citoyens ou résidents de l’UE et des États-Unis qui arrivent devront présenter soit le certificat numérique Covid de l’UE, soit la carte blanche des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis – connue sous le nom de carte CDC – pour prouver qu’ils sont complètement vaccinés.

Les inquiétudes concernant la variante bêta signifient que les personnes arrivant qui ont été en France au cours des 10 derniers jours ne sont pas éligibles.

L’assouplissement des règles s’étend aux quatre membres de l’Association européenne de libre-échange – Norvège, Islande, Suisse et Lichtenstein – et aux micro-États de Monaco, d’Andorre et de la Cité du Vatican.

Justifiant la réouverture, M. Shapps a déclaré: «Nous avons fait de grands progrès dans notre cheminement pour rouvrir les voyages internationaux et c’est aujourd’hui un autre pas en avant important.

« Que vous soyez une famille réunie pour la première fois depuis le début de la pandémie ou une entreprise bénéficiant d’un commerce accru, c’est un progrès dont nous pouvons tous profiter.

« Nous continuerons bien sûr à être guidés par les dernières données scientifiques, mais grâce à notre programme de vaccination national de premier plan, nous sommes en mesure de regarder vers l’avenir et de commencer à reconstruire les principales routes transatlantiques avec les États-Unis tout en renforçant les liens avec notre voisins européens.

Le parti travailliste a été approché pour d’autres commentaires afin de clarifier sa position.