Grant Shapps embroché alors que l’hôte de Sky défie la «trahison» du Nord | Politique | Nouvelles

Le secrétaire aux Transports a été mis au défi de la façon dont les plans de suppression de la partie est de la HS2 vers Leeds ainsi que la réduction d’autres améliorations ferroviaires avaient rendu de nombreux habitants du Nord furieux. Le présentateur de Sky News, Niall Paterson, a souligné que la plupart des grandes villes du Nord s’étaient prononcées contre les plans et avaient accusé Boris Johnson d’avoir « trahi » ses promesses de manifeste. M. Paterson a déclaré: « Juste pour réitérer – Newcastle, ne le soutient pas; Liverpool, ne le soutient pas.

« Leeds, Manchester, Bradford, aucun d’entre eux n’est particulièrement satisfait de cela.

« Je parlais au rédacteur en chef du Yorkshire Post, qui a en fait publié un article du Premier ministre hier matin … Je ne pense tout simplement pas que vous compreniez la profondeur de la colère qui existe ce matin à propos d’un autre demi-tour de ce gouvernement .

« Il m’a dit : ‘c’est une trahison du Nord aussi grave que la décimation de l’industrie du Nord par Mme Thatcher dans les années 80’. »

M. Shapps a insisté sur le fait que les temps de trajet dans le cadre des nouveaux plans seraient améliorés, déclarant: « Si vous êtes à Newcastle, sachez qu’au lieu de prendre 81 minutes, une heure 21 minutes, il faudra une heure et quart pour aller de Newcastle à Leeds .

JUST IN: Les patrons de la BBC face à un trou noir de 40 millions de livres sterling après l’échec de la licence de télévision gratuite – la fureur des retraités

« Et c’est sans compter les avantages massifs de l’électrification plus au sud ainsi que la numérisation. »

Il a poursuivi: « Cela aura été la seule fois dans l’histoire où l’amélioration massive des services ferroviaires de tout le monde aurait été considérée comme une trahison.

« C’est une approche étrange, mais si vous habitez dans ces zones, je vous invite à télécharger le plan ferroviaire intégré plutôt que d’écouter ce que ces gens disent. Téléchargez le plan ferroviaire intégré, les pages 18 et 19 listeront votre ville et cela montrera la vitesse et l’amélioration pour le voyage que vous obtiendrez maintenant.

« Si vous vous sentez toujours trahi en étant capable de vous rendre à d’autres endroits beaucoup plus rapidement, vous serez probablement d’accord avec celui qui a dit cela, sinon vous seriez probablement reconnaissant et heureux de pouvoir vous déplacer beaucoup plus rapidement grâce à cet énorme investissement. «

LIRE LA SUITE: La cinquième vague de Covid en France n’est pas un » échec des vaccins « , selon le plus haut conseiller scientifique