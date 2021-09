Grant Shapps victorieux alors que la décision de la Haute Cour met fin à TOUTES les manifestations autour du port de Douvres | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le gouvernement a déclaré que ceux qui enfreindraient l’injonction seraient coupables d’outrage au tribunal. Ils risquent également une peine d’emprisonnement et une amende illimitée. Le secrétaire aux Transports a tweeté: “Injonction accordée. Les actions des manifestants bloquant nos ports et nos routes critiques sont totalement inacceptables – c’est pourquoi j’ai pris une autre injonction couvrant l’A20 et les routes stratégiques associées vers @Port_of_Dover.”

M. Shapps avait précédemment tweeté : “Nous ne tolérerons pas les comportements imprudents sur les autoroutes ou les ports (Douvres ce matin).

“Je demande donc une nouvelle injonction pour empêcher cette perturbation.

« Vivre dans une démocratie, tout le monde a le droit de protester, mais cela ne s’étend pas à la fermeture de routes et à la ruine des moyens de subsistance. »

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, avait également déclaré: “Le public britannique est à juste titre furieux que les comportements d’une minorité égoïste mettent des vies en danger et provoquent des perturbations indicibles sur nos routes et maintenant à Douvres.

“Nous ne tolérerons pas l’imprudence de ces quelques militants et la police continue d’avoir tout notre soutien pour réprimer leur comportement dangereux.

“Le public et la police veulent que les agents servent à nouveau leurs communautés et réduisent la criminalité, sans traiter avec des personnes heureuses de mettre en danger la sécurité et les besoins des autres.”

La dernière injonction intervient après que la police de Kent a arrêté 39 manifestants contre le changement climatique qui bloquaient l’entrée et la sortie du port de Douvres, le port de camionnage le plus fréquenté d’Europe.

Des militants d’Insulate Britain – une émanation du groupe sur le changement climatique Extinction Rebellion – se sont assis sur les routes entrant et sortant du port de ferry transmanche juste avant 8h30.

La police a rapidement évacué les manifestants, mais la manifestation a tout de même provoqué de longues files d’attente de véhicules, plusieurs conducteurs exprimant leur fureur contre les militants.

Le surintendant en chef de la police de Kent, Simon Thompson, a déclaré: “L’impact de cette perturbation sur la communauté locale et le trafic à destination du port n’est pas perdu pour nous.”

Le directeur général d’Isulate Britain, Doug Bannister, a déclaré dans un communiqué: “Le port a mis en œuvre ses plans de résilience éprouvés afin de faire face à l’impact de la manifestation.

“L’activité ciblée d’aujourd’hui montre une fois de plus l’importance et le symbolisme de Douvres pour la nation en tant qu’artère commerciale et touristique critique sur laquelle le Royaume-Uni continue de s’appuyer.”

Les militants d’Isulate Britain avaient déjà passé plusieurs matinées à bloquer de grandes parties de la M25 – l’autoroute la plus fréquentée de Grande-Bretagne – aux heures de pointe.

Les manifestants ont obstrué les routes de la lèvre et la chaussée elle-même en se collant à la route et en y versant de la peinture.

Mardi, le gouvernement avait obtenu une décision de justice contre les militants du changement climatique, qui les menace d’emprisonnement s’ils bloquent à nouveau la M25.

M. Shapps a tweeté le lendemain : “Envahir une autoroute est imprudent et met des vies en danger.

“J’ai demandé à National Highways de demander une injonction contre les manifestants du M25 qu’un juge a accordée hier soir.

“À compter d’aujourd’hui, les militants seront passibles d’outrage au tribunal avec possibilité d’emprisonnement s’ils bafouent.”

Insulate Britain, qui souhaite que le gouvernement s’engage à isoler 29 millions de foyers, a déclaré: “Nous sommes désolés pour les perturbations que nous causons.

“Cela semble être le seul moyen de garder la question de l’isolation à l’ordre du jour.”

