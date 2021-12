Granules India obtient le feu vert de l’USFDA pour les gélules génériques de chlorhydrate de prazosine

La Food & Drug Administration des États-Unis (USFDA) a approuvé la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) déposée par Granules Pharmaceuticals, Inc (GPI) – une filiale étrangère en propriété exclusive de la société – pour les gélules de chlorhydrate de Prazosin, de dosages 1 mg, 2 mg et 5 mg, a déclaré Granules India Limited dans un communiqué.

La société pharmaceutique Granules India Ltd a annoncé mardi avoir reçu l’approbation du régulateur américain de la santé pour ses gélules génériques de chlorhydrate de prazosine utilisées pour le traitement de l’hypertension artérielle.

La Food & Drug Administration des États-Unis (USFDA) a approuvé la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) déposée par Granules Pharmaceuticals, Inc (GPI) – une filiale étrangère en propriété exclusive de la société – pour les gélules de chlorhydrate de Prazosin, de dosages 1 mg, 2 mg et 5 mg, a déclaré Granules India Limited dans un communiqué.

Ces capsules sont bioéquivalentes au produit médicamenteux de référence répertorié, Mini plus capsules 1 mg, 2 mg et 5 mg de Pfizer Inc, a-t-il déclaré, ajoutant que le produit serait bientôt disponible sur le marché américain.

Commentant l’approbation, la directrice exécutive de GPI, Priyanka Chigurupati, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir l’approbation du produit et ce sera certainement un ajout précieux à notre portefeuille de produits en pleine croissance sur le marché américain. »

Citant les données d’IQVIA/IMS Health, la société a déclaré que le marché américain annuel actuel du chlorhydrate de prazosine à 1 mg, 2 mg et 5 mg est d’environ 54 millions de dollars.

Avec la dernière approbation, Granules dispose désormais d’un total de 46 approbations abrégées de demandes de nouveaux médicaments (ANDA) de l’USFDA (44 approbations finales et deux approbations provisoires).

