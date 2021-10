Granville Adams, acteur d »Oz’, est décédé à 58 ans

Granville Adams, qui a joué dans les six saisons de la célèbre série HBO Oz, est décédé dimanche, a annoncé la star d’Oz Kirk Acevedo. Adams avait 58 ans. L’acteur a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer en décembre 2020, rapporte TMZ. Il laisse dans le deuil son épouse Christine.

« J’ai perdu mon frère aujourd’hui après une longue bataille contre le cancer », a tweeté Acevedo dimanche. « Je ne fais pas bien avec la perte parce que je ne suis pas familier avec ça. Yo, mamie, nous le couperons de l’autre côté un jour. Jusque-là… Reste tranquille mon ami. » L’acteur a noté que sa loge était juste à côté d’Adams pendant la production sur Oz, et a partagé une histoire amusante sur une fête du 4 juillet avec Adams.

« PlayStation nous a organisé une fête dans les Hampton’s le 4 juillet. On nous a allumé le visage de Woozy avant même de sortir de New York », a écrit Acavedo. « J’ai jeté Mamie dans la piscine avec ses vêtements et son téléphone dans sa poche. Ensuite, nous avons joué au basket mouillés et [Harold Perrineau] a essayé 2 dunk la balle et a éclaté son Achille. Pendant tout ce temps, mamie et moi disons à Harold : ‘Nan ! Bon fils ! C’est juste une entorse à la cheville ! Personne ne voulait aller à l’hôpital, nous nous amusions tellement. Nous avons continué à donner de l’alcool à Harold tout le week-end. Des moments de plaisir! »

De retour le 5 décembre, Adams a partagé une photo de son lit d’hôpital sur Instagram, ajoutant la légende, « F—cancer ». Quelques semaines plus tard, il a posté une photo d’une radiographie montrant qu’il s’était cassé le fémur gauche. Adams a partagé sa dernière publication sur Instagram le 29 juillet. » 135 livres de méfaits post-radiation « , a-t-il écrit dans la légende.

Après qu’Adams a annoncé son diagnostic, le showrunner d’Oz Tom Fontana et l’acteur Dean Winters ont lancé une page GoFundMe pour aider la famille d’Adams. « Comme Granville n’a pas pu travailler depuis un an, tous les dons de cette campagne iront directement sur le compte de Granville et Christina pour les aider à payer l’assaut des factures qui s’accumulent : frais médicaux, loyer, services publics, etc. . », a écrit Fontana. L’amusement a permis de recueillir près de 100 000 $ pour la famille d’Adams.

Dimanche, Fontana a également partagé une photo d’Adams sur sa page Instagram. « Bonne nuit, doux prince/et les vols d’anges te chantent pour qu’ils se reposent », a-t-il écrit. « Je suis vraiment désolé. Quelle âme incroyable », a écrit David Zayas, qui a également joué dans Oz.

Adams a joué le rôle de Zahir Arif dans Oz, d’abord en tant que guest star au cours des deux premières saisons. Il a été promu acteur récurrent pour les quatre dernières saisons. Le drame de la prison s’est déroulé de 1997 à 2003 et était la première série dramatique d’une heure de HBO. Avant d’agir à Oz, Adams a joué un rôle récurrent en tant qu’officier Jeff Westby dans Homicide: Life on the Streets de 1996 à 2000. Il a également joué dans Homicide: The Movie en 2000. Son dernier crédit était le film Magic City Memoirs de 2011, selon sa page IMDb.