Granville Adams pleuré par les fans d’Oz à la suite de sa mort

Les fans de la série HBO Oz sont le matin de la perte de la star de la série Granville Adams. Adams, qui a interprété Zahir Arif dans la série dramatique à succès, est décédé le dimanche 10 octobre à la suite d’une bataille contre le cancer, a annoncé sa famille dans une mise à jour partagée sur le compte Instagram de l’acteur. Adams, qui a annoncé pour la première fois qu’il avait reçu un diagnostic de cancer en décembre 2020, avait 58 ans.

Dans l’annonce officielle de la mort, la famille d’Adams a déclaré que l’acteur « s’est battu jusqu’à la fin avec une force, une beauté et une grâce sans pareil, mettant sa famille avant lui jusqu’aux derniers instants ». Adams était entouré d’êtres chers au cours de ses derniers jours, avec sa femme, Christina, « à ses côtés tout le temps » et « seul avec lui quand il est décédé ». Sa famille se souvenait de lui comme « d’un bel homme qui faisait toujours passer les autres en premier et était connu pour sa gentillesse et son altruisme » et a déclaré qu’ils « sont tous très honorés d’avoir connu » l’acteur. La famille de l’acteur, qui a déclaré qu’elle prévoyait une cérémonie de célébration de la vie pour le défunt acteur, a encouragé ses fans à « s’aimer comme Granville nous a tous aimés! »

Avec des crédits tels que Homicide de NBC: Life on the Streets, Fox’s Empire et le film Magic City Memoirs de 2011, son dernier crédit d’acteur, Adams était surtout connu pour son interprétation de Zahir Arif dans le drame de la prison de HBO Oz. Il est apparu pour la première fois dans la série dans un rôle d’invité avant d’être promu acteur récurrent, avec Adams jouant dans les six saisons du drame, qui s’est déroulé de 1997 à 2003. La nouvelle de sa mort dimanche a envoyé des ondes de choc à travers le fandom, avec beaucoup de ses fans et fans d’Oz se rendent sur les réseaux sociaux pour rendre hommage. Continuez à faire défiler pour voir comment les fans se souviennent d’Adams.

« Un si bon acteur »

Un si bon acteur ! J’ai adoré ce spectacle @❤️ RIP – Rita (@RitaGNB) 11 octobre 2021

« C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Granville Adams », a écrit le compte Twitter du podcast Inside Oz. « Au nom des fans d’Oz dans le monde entier, nos pensées vont à sa famille en ces moments difficiles. »

précédentsuivant

« Reposez-vous tranquille »

Repose en paix à Granville Adams, qui a joué Arif. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/jQdEoGpNrx – Retour à Oswald (@ReturnToOswald) 10 octobre 2021

« Triste nouvelle », a commenté une personne sur le message de la famille confirmant le décès d’Adams. « Granville, tu as toujours été le mec le plus debout et la personne la plus hospitalière. Repose-toi bien, roi.

précédentsuivant

‘Envoyer beaucoup d’amour’

RIP Granville Adams qui a joué Zahir Arif sur Oz. #oz pic.twitter.com/hOjyeRrSCb – Le gars du sud (@ariesvibez) 10 octobre 2021

« Envoyer beaucoup d’amour à toute la famille », a ajouté un autre fan. « Mes sincères condoléances Christina. Granville a été reçue au ciel avec tant d’amour. »

précédentsuivant

« Profondément talentueux »

J’ai adoré Oz, grand acteur. RIP ️ – Mona Storck (@KumquatMona) 11 octobre 2021

« [RIP Granville Adams] », a tweeté quelqu’un d’autre. « Un acteur profondément talentueux et émotif, il manquera à beaucoup. »

précédentsuivant

« Je l’aimais » dans « Oz »

Toutes mes condoléances. #GranvilleAdams #Oz https://t.co/1YAT5wdsZY – Allison_Parker (@RachelMarron10) 11 octobre 2021

« Noooon », a écrit une autre personne, qui a ajouté une série d’émojis au cœur brisé. « L’ai aimé, [Kirk Acevedo] (Enfant vicieux), & [Chris Meloni] et bien d’autres dans ce spectacle !! Je vais devoir sortir toute la série que j’ai en DVD. »

précédentsuivant

‘Si triste’

#GranvilleAdams Au revoir mec. Vole comme un ange vers les étoiles – Félix Roberto E. (@FelixRobertoE1) 11 octobre 2021

« ‘Oz’ est, et sera toujours mon préféré [HBO] show », a écrit un fan. « Entendre [Granville Adams] passé ce week-end est si triste, et c’est peut-être ce qui me pousse à revoir la série pour la énième fois. RIP ‘Arif.' »

précédentsuivant

Les fans « élèvent » ses proches

RIP guerrier. https://t.co/YWwc1svRlY – Kailene Thompson (@kailenethompson) 11 octobre 2021

« Je vous élève tous dans la prière », a ajouté un autre fan. « Grand est aimé de beaucoup et il nous manquera à tous… »

précédent