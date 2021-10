Grapes Digital remporte le mandat numérique AOR pour la plate-forme ed-tech Suraasa

Suraasa propose des programmes de développement pour aider les enseignants à accélérer leur croissance professionnelle

L’agence de marketing numérique Grapes Digital a remporté le mandat numérique AOR et communication (PR) pour la start-up ed-tech Suraasa. Le compte a été remporté à la suite d’un processus de présentation concurrentielle, et il gérera le compte depuis son bureau de New Delhi. Pour Himanshu Arya, fondateur et PDG de Grapes Digital, au cours des dernières années, la demande en technologies électroniques a considérablement augmenté et le secteur a connu une croissance et une évolution considérables. « Suraasa est un pionnier de l’apprentissage axé sur la croissance des enseignants. C’est très encourageant pour nous de nous associer à une marque comme Suraasa qui vise à révolutionner le paysage de l’enseignement en Inde et au-delà. Nous sommes impatients de nous associer à la marque dans ce voyage », a-t-il souligné.

Dans le cadre de la victoire, l’agence sera responsable de l’achat et de la planification média pour atteindre tous les objectifs marketing de la marque. Grapes Digital se concentrera également sur la fourniture de solutions créatives, l’image de marque et la stratégie numériques, la planification de contenu pour le marketing des médias sociaux ainsi que les relations publiques pour améliorer la proposition de la marque dans le secteur.

La vision de Suraasa d’aider les enseignants à progresser dans leur carrière est une idée unique pour tout le monde et il faut des stratégies marketing et créatives très réfléchies pour atteindre le créneau de la plate-forme et les amener à prendre les mesures souhaitées, Rishabh Khanna, fondateur et chercheur en sciences cognitives , Suraasa, dit. « Nous sommes impatients d’établir ce nouveau partenariat avec l’agence et sommes convaincus que l’équipe de Grapes jouera un rôle clé pour nous aider à réaliser notre vision », a-t-il ajouté.

Suraasa propose des programmes de développement pour aider les enseignants à accélérer leur croissance professionnelle et à créer un environnement d’apprentissage à fort impact dans les salles de classe. Suraasa s’associe également à des écoles premium pour leur permettre d’embaucher des enseignants qualifiés pour Suraasa à un coût nul. L’équipe derrière Suraasa forme des enseignants depuis 10 ans et a formé plus de 100 000 enseignants de 1 500 écoles dans 21 États indiens avant de lancer Suraasa.

