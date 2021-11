Graphique à la hausse : les investissements d’EPFO dans les ETF ont été multipliés par cinq en six ans

Cependant, il a racheté des parts de FNB deux fois – une fois chacun en 2020 et 2021.

Les nouveaux investissements annuels de l’Organisation des fonds de prévoyance des employés (EPFO) dans les fonds négociés en bourse (FNB) ont augmenté de près de cinq fois au cours des six dernières années pour s’établir à 32 070,84 crores de roupies en 2020-2021.

L’investissement plus élevé est en phase avec une contribution plus élevée qu’il a reçue de ses abonnés et une allocation proportionnelle. Conformément au modèle d’investissement notifié, l’EPFO est autorisé à investir 5 à 15 % de ses dépôts supplémentaires annuels dans des actions et des instruments connexes.

En 2015-16, la première année d’investissement, l’EPFO a investi 6 578 crores de roupies dans les ETF du Nifty et du Sensex. En 2016-17 %, le seuil a été relevé à 10 % et par la suite, à partir de l’exercice 2017-2018, l’organisme de la caisse de retraite investit 15 % de ses dépôts supplémentaires annuels dans des ETF.

Entre le 5 août 2015 et le 31 mars 2021, l’investissement brut de l’EPFO dans les ETF était de 1 37 895,95 roupies. Le montant des nouveaux investissements dans les ETF augmente chaque année, passant de Rs 6 578 crore en 2015-16 à Rs 14 981 crore en 2016-17, Rs 14 790 crore en 2017-18, Rs 27 974,25 crore en 2018-19, Rs 31 501,06 crore en 2019-20 et Rs 32 070,84 crore en 2020-21.

Cependant, il a racheté des unités d’ETF deux fois – une fois chacun en 2020 et 2021. Les deux exercices, par lesquels l’EPFO a racheté des unités avec un coût d’acquisition de 12 223,03 crores de Rs, ont généré des gains en capital de 7 350 crores de Rs.

Les plus-values ​​servaient à payer à ses souscripteurs les intérêts de leurs dépôts accumulés auprès de la Caisse de Prévoyance des Salariés (EPF). EPFO a payé un taux d’intérêt de 8,5% pour 2019-2020 et 2020-21 à ses abonnés.

Au 31 mars 2021, l’EPFO détenait un total de Rs 1 22986,40 crore d’investissement dans des ETF, qui avaient une valeur notionnelle de Rs 1 60 017,14 crore, soit un rendement de 14,67 %.

